¡La alegría más grande! Chrissy Teigen y John Legend dan la bienvenida a su 'bebé arcoíris'

Este viernes 13 de enero, Chrissy Teigen y John Legend han dado la bienvenida a un nuevo integrante en la familia, la luz al final del túnel que ha tenido que atravesar matrimonio estos últimos dos años. El nacimiento de este 'bebé arcoíris' se produce después de que la modelo experimentara una pérdida de embarazo desgarradora en octubre de 2020, tras la cual pensó que nunca volvería quedarse embarazada, según confesó en una emotiva carta publicada en sus redes sociales. Los primeros en enterarse de la feliz noticia han sido los privilegiados asistentes a un concierto privado del cantante el mismo día del nacimiento del retoño, pero ni la modelo ni el intérprete de All of Me se han pronunciado oficialmente.

El 'bebé arcoíris' de la familia Legend

La pareja tiene, además, otros dos hijos, -Miles Theodore, de 4 años, y Luna Simone, de 6 años- pero deseaban ampliar la familia a pesar de sus dificultades para concebir. Estos últimos dos años, la modelo ha ido compartiendo su proceso de duelo con sus más de 40 millones de seguidores, al tiempo que se ha convertido en una embajadora de la lucha por reivindicar la importancia de la salud mental, así que la llegada de este nuevo bebé supone una alegría para todos quienes la han acompañado, aunque sea a través de las pantallas, a lo largo de todo el embarazo.

En una entrevista que concedió a la revista People, Teigen aseguró que no se rendiría hasta conseguir esta meta y que se sentía agradecida con la vida a pesar de lo ocurrido: "Hay tantas otras formas de concebir a un bebé hoy en día... ya sea por gestación subrogada o adopción". Acto seguido, comenzó un nuevo ciclo de tratamiento de fertilidad a principios de 2022, pero no había garantía alguna de esto funcionara.

La lucha de Chrissy Teigen para concebir

Ante tanta especulación por parte de los medios de comunicación y usuarios en redes sociales, la modelo decidió compartir un texto con el que cualquier mujer en esta difícil situación podría sentirse identificada: ""Quería que supieran que estoy pasando por otro ciclo de FIV para salvar tantos óvulos como sea posible y, con suerte, hacer embriones fuertes y saludables. Honestamente, no me importan las inyecciones, me hacen sentir como un médico/químico... pero la hinchazón es horrible, así que humildemente les ruego que dejen de preguntar si estoy embarazada porque sé que se dice con buenas intenciones. ¡Simplemente apesta escuchar porque soy lo opuesto a estar embarazada! Por favor dejad de preguntarle a la gente, a cualquiera, si está embarazada. Dije esto en los comentarios y me gritaron porque el internet es salvaje, pero prefiero ser yo quien lo diga y no una pobre mujer que te mirará a los ojos a través de las lágrimas hasta que finalmente aprendan".

El anuncio de su milagroso cuarto embarazo

La esperada confirmación llegó el pasado verano, cuando la modelo publicó unas instantáneas en las que se le veía una pronunciada tripita de embarazada, acompañadas de este emocionante mensaje cargado de ilusión: ""Los últimos años han sido una confusión de emociones, por decir lo mínimo, pero la alegría ha llenado nuestro hogar y nuestros corazones nuevamente. Mil millones de inyecciones después (¡últimamente en la pierna, como puedes ver!) Tenemos otro bebé en camino. En cada cita me he dicho a mí misma, 'está bien, si es saludable hoy, lo anunciaré', pero luego respiro aliviada al escuchar un latido y decido que todavía estoy demasiado nerviosa. No creo que alguna vez salga de una cita con más emoción que nervios, pero hasta ahora, todo es perfecto y hermoso y me siento esperanzada y maravillosa. Ok, ¡uf, ha sido muy difícil mantener oculto esto durante tanto tiempo!".