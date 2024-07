De Rosalía y Jeremy Allen White a Zendaya, Charlize Theron… las estrellas calientan motores antes de los Juegos Olímpicos

Horas antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, la ciudad se ha engalanado para celebrar la fiesta 'Preludio a los Juegos Olímpicos'. El lugar elegido ha sido la Fundación Louis Vuitton, que ha contado con una exclusiva lista de invitados entre los que se encontraban representantes del mundo de la moda, la música, el cine y la televisión, el deporte...

Las estrellas causaron sensación a su llegada a la gala, pero si hay dos que acapararon todos los flashes esos fueron Rosalía y Jeremy Allen White. La pareja no quiso perderse esta cita con el deporte olímpico pero, como suele ser habitual, no posaron juntos. La cantante española y el protagonista de la exitosa serie The Bear mostraron su versión más elegante. Jeremy se decantó por un total-look negro mientras que la intérprete de Despechá lució un llamativo vestido de manga larga en tono champán con transparencias y bordados florales.

© Getty Images Zendaya

© Getty Images Charlize Theron

Poco a poco fueron llegando todos los invitados, que posaron ante las cámaras para mostrar sus estilismos. Zendaya eligió un diseño negro de tirantes, mientras que Charlize Theron presumió de figura con un minivestido con capa de color blanco.

© Getty Images Cindy Bruna

© Getty Images Elizabeth Banks

© Getty Images Christian Louboutin

La modelo Cindy Bruna fue una de las mas arriesgadas al llevar un original vestido de crochet en tonos amarillos y verdes. Lo mismo sucedió con la actriz Elizabeth Banks, que dio la nota de color a su look con una rosa XXL de color azul eléctrico, o el diseñador francés Christian Louboutin, que hizo un guiño a la característica suela roja de sus zapatos con una chaqueta de un vibrante rojo a juego con su gorra.

© Getty Images Steven Spielberg

© Getty Images Queen Latifah

© Getty Images Ashlyn Harris, Sophia Bush, Alan Cumming y Grant Shaffer

No faltaron a la fiesta importantes rostros conocidos como el director Steven Spielberg, Queen Latifah o la pareja formada por la actriz Sophia Bush y la exfutbolista Ashlyn Harris, que posaron a su llegada con el también actor Alan Cumming y su marido, Grant Shaffer; además de la cantante Tyla y la influencer Emma Chamberlain.

© Getty Images Tyla

© Getty Images Emma Chamberlain

Una vez dentro de la Fundación Louis Vuitton de París, las estrellas estuvieron charlando y no dejaron de hacerse fotos, brindar... Así posaron el jugador de baloncesto LeBron James, la esquiadora Lindsey Vonn y el tenista Novak Djokovic, que acudió acompañado de su mujer Jelena Ristic.

© Getty Images LeBron James, Lindsey Vonn y Novak Djokovic

Muy enamorados y cómplices vimos también a la actriz Nina Dobrev (a la que conocerás por la serie Crónicas vampíricas) y a su marido, el deportista de snowboard Shaun White.

© Getty Images Nina Dobrev y Shaun White

Tal y como puede verse en las imágenes, las estrellas disfrutaron de todo tipo de juegos y actividades relacionadas con los Juegos Olímpicos. Vimos al exjugador de baloncesto Tony Parker probando el tiro con arco, al diseñador Jeremy Scott jugando algunas partidas de pinball o a unos divertidos Cindy Bruna y Jeremy Allen White intentando meter canasta.

Además, no faltaron las actuaciones musicales sobre el escenario que montaron para la ocasión y que estaba decorado con pantallas en las que se proyectaron diferentes vídeos.

