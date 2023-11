¡Cuánto ha crecido! Así ha cambiado Bella, hija de Álvaro Morata y Alice Campello

“De niño hubiera pintado a mi mujer así, como Alice”. Estos son algunas de las románticas palabras que Álvaro Morata, de 30 años, ha dedicado a su mujer Alice Campello, de 28, en una de sus últimas entrevistas en Verissimo tv, donde el matrimonio ha repasado algunos de los momentos de su vida juntos. El futbolista, de 30 años, y la influencer, madre de sus cuatro hijos, han recordado momentos como su enlace en Venecia en 2017, imágenes que les han emocionado y durante las que han intercambiado unas miradas qu reflejan el excelente momento que atraviesan. En estas declaraciones el deportista, que milita actualmente en el Atlético de Madrid, donde no deja de cosechar éxitos, ha reconocido lo afortunado que es de tener a Alice en su vida.

El baile más emotivo de Alice Campello y Álvaro Morata...¡con noticia sorpresa al final!

Se conocieron en 2016, mientras Álvaro jugaba en la Juventus de Turín y se casaron en una inolvidable boda en Venecia en 2017. En estos años han formado una familia numerosa con sus cuatro hijos: los mellizos Alessandro y Leonardo, de cuatro años; Edoardo, de tres; y la pequeña Bella, que nació el pasado mes de enero. Los pequeños aparecieron también brevemente en el espacio televisivo para enviar un saludo, enterneciendo a los espectadores. Se pudo comprobar así lo mucho que ha crecido la pequeña Bella, que está a solo unas semanas de cumplir su primer añito.

Ya en unas recientes imágenes que compartió Alice se veía a la pequeña de la casa con un precioso tutú rosa combinado con una camiseta blanca e incluso posando divertida con gafas de sol. En este pequeño álbum, que ha enternecido a los seguidores de la influencer, se la ve además gateando. La pequeña es protagonista, igual que sus hermanos, de muchas de las instantáneas de la italiana que va mostrando cuánto crecen y van cambiando sus hijos.

"Álvaro está como loco con la niña y yo también, pero los que más me han sorprendido han sido los niños, porque la aman demasiado", nos decía la influencer en su última entrevista con ¡HOLA!. "Yo la he deseado tanto, tanto, y Álvaro también, que todavía no nos lo creemos de lo bonita que es y de lo felices que estamos", aseguraba. Ellos son los mejores compañeros para todo tipo de planes como una ver una película o pasar un rato tranquilo en casa.

Si a nivel personal la vida le sonríe, ocurre lo mismo en el plano profesional. Álvaro Morata triunfa con el Atlético de Madrid, conjunto en el que no deja de cosechar buenos resultados convirtiéndose así en una figura clave para Simeone. Hace un mes celebraba precisamente en el campo su buen hacer en el partido contra la Real Sociedad, momento en el que su familia saltó al terreno de juego para unirse a él en esta victoria.

