Álvaro Morata celebra un nuevo triunfo con su familia 'modelo'

Álvaro Morata está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel profesional. El futbolista, de 30 años, no deja de cosechar éxitos como delantero del Atlético de Madrid y se ha convertido en una figura fundamental para el equipo de Simeone. Este fin de semana volvió a demostrarlo y, de nuevo, su papel fue decisivo en el triunfo de los rojiblancos frente a la Real Sociedad. "¡Forza Atleti! ¡¡¡Vaaaamossss!!!", escribió en sus redes sociales tras la victoria en el estadio Metropolitano de Madrid.

El jugador madrileño pudo celebrar su último triunfo junto a su familia, "mis amores", como él dijo. Tanto su mujer, la influencer y empresaria italiana Alice Campello (28 años), como sus cuatro hijos: los mellizos Alessandro y Leonardo, de cuatro años; Edoardo, de tres; y la pequeña Bella, que nació el pasado mes de enero, le acompañaron en el terreno de juego en este día tan especial.

Morata posó ante los fotógrafos con su familia 'modelo'. Todos vestidos con la equipación del Atlético de Madrid, incluso la propia Bella, que estaba de lo más simpática con su minicamiseta. "Amores de mi vida", es el mensaje que ha compartido Alice Campello, que estaba sensacional con un vestido negro con cut outs y botas altas de cuero.

Como decíamos, la vida le soríe a Álvaro en lo profesional pero también en lo personal, ya que no puede estar más orgulloso de la familia que ha formado junto a la empresaria italiana. A principios de este año, el matrimonio cumplió su sueño de tener por fin una niña y durante estos meses les hemos visto presumir de ella con fotos entrañables.

No sabemos si Bella seguirá los pasos de su madre en el mundo fashion, pero lo cierto es que a Alice le encanta ponerle looks ideales. Incluso han protagonizado juntas sus primeras sesiones de fotos y han posado vestidas igual. "Álvaro está como loco con la niña y yo también, pero los que más me han sorprendido han sido los niños, porque la aman demasiado", nos decía la influencer en su última entrevista con ¡HOLA!. "Yo la he deseado tanto, tanto, y Álvaro también, que todavía no nos lo creemos de lo bonita que es y de lo felices que estamos", nos decía emocionada.

Bella apunta maneras pero los niños no se quedan atrás. Alessandro, Leonardo y Edoardo suelen protagonizar las fotos más divertidas y simpáticas. Sus padres consiguen captarles siempre en los mejores momentos y ellos posan con mucha naturalidad y soltura. "¡Mis chicos! Os juro que les compro ropa, pero solo quieren vestirse 'como futbolistas'", confesó la fundadora de las marcas Masqmai y ĀKALA STUDIO al publicar esta imagen en la que les vemos con gafas de sol tipo aviador, camisetas blancas, pantalones de la Selección española y botas de fútbol.

