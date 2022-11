El simpático castigo de Alice Campello a sus mellizos tras 'haberse comportado como dos diablitos'

Loading the player...

Alice Campello y Álvaro Morata han formado una de las familias más bonitas del mundo del deporte. Tras la marcha del futbolista a Qatar para competir con la Selección española, sus mellizos no han tardado en hacer de las suyas. Con una sonrisa y sus caras de angelitos, Alessandro y Leonardo intentan 'chantajear' a su madre que los ha castigado por "haberse comportado como dos diablitos". Los pequeños son muy divertidos y traviesos y en vista de su respuesta la modelo no puede aguantar la risa. Alice y Álvaro están esperando su cuarto bebé; ella está embaraza de siete meses de una niña que se llamará Bella. ¿Te gustaría aber por qué les han castigado y cuál ha sido la graciosa respuesta de los pequeños? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

