La megafiesta que ha reunido a numerosas 'celebrities', ¡con Paula Echevarría y Vicky Martín Berrocal cantando!

Paula Echevarría y Vicky Martín Berrocal han disfrutado de una noche divertidísima en la que han terminado cantando la canción de Volaré. Las celebrities han asistido al cumpleaños de su amiga Natalia de la Vega, una fiesta en la que no ha faltado ningún detalle. Quienes tampoco han querido perderse este gran evento han sido las actrices Maribel Verdú y Marta Hazas, que lo han dado todo en la pista de baile. Al igual que Hiba Abouk y Bibiana Fernández, quien ha compartido los mejores momentos de la noche. Una noche en la que se lo han pasado genial y no han parado de bailar. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

