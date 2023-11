El resurgir de Meg Ryan: la reina de la comedia romántica vuelve tras ocho años alejada del cine

La actriz Meg Ryan ha regresado, tras ocho años de retiro hollywoodense, para estrenar 'Lo que sucede después' (What happens later), una comedia romántica que está escrita, dirigida y protagonizada por ella misma y en la que está acompañada por el actor David Duchovny ( Expediente X, Twin Peaks). La historia, que a la actriz se le ocurrió "durante el confinamiento”, cuenta el reencuentro de una pareja en un aeropuerto, al quedarse encerrados por una tormenta de nieve.

Su faceta de directora

No es la primera vez que Ryan está detrás de las cámaras, ya lo hizo en 2015 con Ithaca, un drama bélico en el que contó con su compañero cinematográfico por excelencia, Tom Hanks. Ahora vuelve al género que la catapultó al éxito y en el que la actriz se coronó, en la década de los 90, como la reina de la comedia romántica. Su frescura y su risa contagiosa la convirtieron en una estrella en el momento en el que este género vivía su época dorada. Aunque comenzó su andadura en el cine con Top Gun (1986), siempre será recordada por Cuando Harry encontró a Sally (1989), con Billy Crystal.

Su resurgir después de un tiempo alejada de los focos

Aunque recientemente parece haberse reconciliado con la etiqueta de "la novia de América", tal y como aseguró este mes de octubre en una entrevista para People, este "título" lastró su carrera. Y es que junto con Zellweger, Julia Roberts y su Notthing Hill o la Miss Agente Especial Sandra Bullock, Ryan formó parte de ese grupo de actrices que encumbraron el género de la comedia romántica en los 90.

En estos últimos años, Meg Ryan no ha hecho muchas apariciones públicas. La última vez que la vimos desfilar por una alfombra roja fue en noviembre de 2021, cuando acudió a la gala amfAR en Los Ángeles, y, desde entonces, ha preferido mantenerse alejada de los focos después de acaparar titulares por su imagen. En 2015, la protagonista de Tienes un e-mail se sinceró con la revista Porter al habar del paso del tiempo, asegurando que se sentía muy cómoda consigo misma: "Amo mi vida en este momento. Amo a la persona en la que me he convertido. Siento que ahora todo es fácil. Creo que eso viene con la edad". Al preguntarle por la presión que sienten las mujeres cuando llegan a cierta edad, la actriz confesó que: "Hay conversaciones más importantes que cómo se ven las mujeres y cómo están envejeciendo". "Nos quedamos atrapados en estas conversaciones sobre la imagen, el color del pelo... Es interesante y divertido durante cinco minutos, pero no más", reconoció.

Disfrutando de sus dos hijos

Lo cierto es que a lo largo de estos años ella nunca ha confirmado o desmentido que se haya realizado algún tipo de retoque. Lo que sí que ha dicho es que no deja que las críticas le afecten. "Hay mucho odio en el mundo hoy en día. Es tan fácil juzgar...", dijo sobre los haters que se han multiplicado con la llegada de las redes sociales. Ella prefiere centrarse en lo más importante que tiene, que son sus dos hijos: Jack, de 23 años, y Daisy, de 11, que son su mayor alegría.