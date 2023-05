La comentada reaparición de Meg Ryan tras casi dos años de ausencia

En estos últimos años, Meg Ryan no ha hecho muchas apariciones públicas. La última vez que la vimos desfilar por una alfombra roja fue en noviembre de 2021, cuando acudió a la gala amfAR en Los Ángeles, y, desde entonces, ha preferido mantenerse alejada de los focos. Hace unos días, la protagonista de éxitos como Cuando Harry encontró a Sally, Tienes un e-mail o Cuando un hombre ama a una mujer volvió a ponerse delante de las cámaras y lo hizo para apoyar a un gran amigo y compañero de profesión, Michael J. Fox.

Meg, de 61 años, hizo una excepción y no quiso perserse la proyección de su documental Still: A Michael J. Fox Movie (se estrenará próximamente en Apple TV+), que tuvo lugar en la sala 'Alice Tully Hall' del Centro Lincoln para las Artes Escénicas, en Manhattan (Nueva York). Sin embargo, lo que no se imaginó es que terminaría convirtiéndose en la protagonista indiscutible del evento.

La actriz y productora televisión acudió como una invitada más, y se mostró muy cariñosa con su amigo mientras posaban ante los fotógrafos, charlaban, se abrazaban... Las imágenes empezaron a circular rápidamente, pero su reaparición ha sido muy comentada por otro motivo: su nueva imagen.

La intérprete estadounidense lució una llamativa chaqueta de encaje de color rojo, pantalones marrones de cuadros y abrigo negro, además de su característica melena rubia y suelta, de lo más natural. Al ver estas fotos, muchos han hecho referencia a lo distinta que está desde la última vez que acudió a un acto público.

Además de felicitar a su amigo Michael J. Fox por su documental, la actriz también posó con su mujer, la actriz estadounidense Tracy Pollan, y una de sus hijas, Schuyler Fox, que tiene 28 años y que no ha querido seguir los pasos de sus padres en el mundo de la interpretación, ya que trabaja en una organización que ayuda a niños con autismo.

Como decíamos, Meg Ryan se ha mantenido alejada de la industria del cine en estos últimos años. Su último papel fue en 2015 precisamente con su debut como directora en la película Ithaca, en la que volvió a trabajar con Tom Hanks. Ocho años después, la actriz y productora volverá a la gran pantalla con una comedia romántica que ha escrito y dirigido y que protagonizará junto a David Duchovny (Expediente X, Californication) que lleva por título What Happens Later.

No es la primera vez que Meg Ryan acapara titulares por su imagen. En 2015, la protaginista de Tienes un e-mail se sinceró con la revista Porter al habar del paso del tiempo, asegurando que se sentía muy cómoda consigo misma: "Amo mi vida en este momento. Amo a la persona en la que me he convertido. Siento que ahora todo es fácil. Creo que eso viene con la edad". Al preguntarle por la presión que sienten las mujeres cuando llegan a cierta edad, la actriz confesó que: "Hay conversaciones más importantes que cómo se ven las mujeres y cómo están envejeciendo". "Nos quedamos atrapados en estas conversaciones sobre la imagen, el color del pelo... Es interesante y divertido durante cinco minutos, pero no más", reconoció.

Lo cierto es que a lo largo de estos años ella nunca ha confirmado o desmentido que se haya realizado algún tipo de retoque. Lo que sí que ha dicho es que no deja que las críticas le afecten. "Hay mucho odio en el mundo hoy en día. Es tan fácil juzgar...", dijo sobre los haters que se han multiplicado con la llegada de las redes sociales. Ella prefiere centrarse en lo más importante que tiene, que son sus dos hijos: Jack, de 23 años, y Daisy, de 11, que son su mayor alegría.