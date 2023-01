David Duchovny posa por primera vez con su novia, que tiene 33 años menos que él

Llevan juntos desde 2017, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando David Duchovny y su novia se han animado a posar juntos ante los flashes. El protagonista de la serie Expediente X, de 62 años, ha hecho oficial su relación con Monique Pendleberry, de 29, en el estreno de la película You People, que se ha celebrado en el Regency Village Theatre, en Westwood (Los Ángeles). Les vimos así de cómplices y enamorados demostrando que el amor no entiende de edades.

David y Monique posaron en la alfombra negra sin soltarse de la mano y dedicándose miradas de esas con las que sobran las palabras. Además, llevaban looks a juego: el actor estadounidense se decantó por un polo de color azul marino, pantalones vaqueros y chaqueta negra, mientras que su novia vistió a la inversa, con pantalones azules y top lencero de color negro, además de una blazer XXL y zapatos de tacón.

Como decíamos, la pareja empezó a salir hace seis años, cuando se conocieron en uno de los locales de zumos y batidos de SunLife Organics en el que Monique trabajaba en ese momento. Según varios medios norteamericanos, el que fuera protagonista de Californication es amigo del dueño de la tienda, Khalil Rafati, y, por eso, no era extraño verle visitando los diferentes locales que tiene repartidos por Los Ángeles.

Desde entonces, han ido consolidando su relación aunque siempre han preferido mantenerse alejados de los focos. Eso ha cambiado con la llegada del 2023 y parece que Duchovny y Pendleberry ya no quieren seguir ocultando lo felices que están.

Hay que recordar que David fue pareja anteriormente de la conocida actriz estadounidense Tea Leoni. Estuvieron casados de 1997 y 2014 y fruto de su relación nacieron sus dos hijos: Madelaine West, que ya tiene 23 años, y Kyd Miller, de 20 años. David y Tea terminaron su matrimonio cuando el actor ingresó en un centro de rehabilitación en 2008. Unos meses antes, Duchovny había ganado el Globo de Oro al mejor actor de comedia en Californication por el papel de Hank Moody, un padre soltero obsesionado con el sexo, una adicción que llegó a tener en la vida real y voluntariamente decidió ingresar en un centro de rehabilitación. Pasado un tiempo, en el año 2011 se reconciliaron pero no funcionó. Volvieron a separarse y, finalmente, se divorciaron en 2014.