Patrick Dempsey es elegido el hombre más sexy del mundo y esta ha sido su reacción

Casi dos décadas después de que Patrick Dempsey hipnotizara con su sonrisa y su mirada a cientos de fans interpretando al neurocirujano Derek “McDreamy” Shepherd en Anatomía de Grey, el actor ha recibido un reconocimiento que muchos desean pero que no está no está al alcance de cualquiera y a sus 57 años ha sido nombrado el hombre vivo más sexy, según la revista People.

Patrick, quien arrebata así el trono al actor Chris Evans, quien fue elegido en 2022, se ha mostrado encantado con este reconocimiento y mucho más que haya sido en este momento de su vida. "Me quedé completamente en shock y luego comencé a reírme, como si esto fuera una broma, ¿verdad? ¡Siempre he sido la dama de honor!", decía Patrick Dempsey tras conocer su nuevo ‘título’, el cual fue revelado en el programa de Jimmy Kimmel Live!, donde algunos miembros del público hicieron preguntas al intérprete, cuya voz y rostro estaban ocultos, para intentar identificarlo.

"Es bueno tener reconocimiento y ciertamente mi ego sufre un pequeño empujón, me da la plataforma para usarlo para algo positivo", afirma Patrick, quien es natural del estado de Maine y está a punto de estrenar la cinta Ferrari, en la que interpreta al piloto de carreras italiano Piero Taruffi.

Patrick, quien tras su participación en Anatomía de Grey decidió llevar una vida algo más pausada y centrarse en el Centro Dempsey, que fundó en honor a su difunta madre para apoyar a los pacientes con cáncer y a sus seres queridos, ha señalado que su familia no se lo tomó en serio cuando le dio la noticia de su título, y que les costó mucho convencerles de que era real. "Se rieron mucho. Decían: 'No, en serio, ¿quién es?'" ha señalado el actor.

Lo cierto es que no solo su familia se mostró incrédula tras la selección, sino él también, tanto que confesaba a Jimmy Kimmel que le gustaría saber porque habían tratado tantos años en elegirle y no lo hicieron cuando estaba en la cresta de la ola. "La única pregunta que me hago es por qué han tardado tanto... cada año estás más guapo... han esperado... como descorchar una botella de buen vino, han decidido esperar hasta el año justo... ¡el año que viene serás un desastre!" declaraba Dempsey.

El actor está casado con Jillian Fink, maquilladora de profesión y fundadora de una empresa de productos cosméticos, desde hace 24 años y juntos son padres de tres hijos Tallula, de 21 años, y los gemelos Darby y Sullivan, de 16. En 2015, el matrimonio atravesó una grave crisis que los llevó incluso a presentar los papeles del divorcio, sin embargo, tras un tiempo prudencial, y sin que la sangre llegara al río, la pareja acabó reconciliándose y este año han festejado su 23º aniversario de casados.