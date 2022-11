Chris Evans, el ferviente admirador de Shakira, elegido el hombre más sexy del mundo

Chris Evans acaba de ser elegido el hombre vivo más sexy del planeta, según la revista People, una publicación que lleva más de tres décadas eligiendo al actor más atractivo del momento. El intérprete, de 41 años, no dejó de mostrar cierto asombro por su elección pero ha recibido el nombramiento con mucha alegría, sobre todo por su madre. "Mi mamá estará muy feliz", asegura sonriente. "Ella está orgullosa de todo lo que hago, pero esto es algo de lo que realmente puede presumir". Sabe que tendrá que lidiar con las bromas de sus amigos y seres queridos, pero no le preocupa lo más mínimo al protagonista de Los Vengadores.

El Capitan América de Marvel ha contado cómo ha logrado encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida privada. "El aspecto más agradable de mi carrera ahora mismo es sentirme lo suficientemente seguro como para levantar el pie del acelerador", afirma. Entre sus planes de futuro está el matrimonio y formar una familia. "Eso es absolutamente algo que quiero", afirma, pero al msmo tiempo señala que no tiene intención de compartir esos aspectos de su vida privada porque “algunas cosas las quieres sólo para ti, o sólo para mi familia y mis amigos”.

Pocos detalles se conocen acerca de su vida amorosa. En los últimos tiempos se le ha relacionado con la actriz portuguesa Alba Baptista, de 25 años, conocida la serie La monja guerrera de Netflix, con Selena Gómez o incluso hubo un tiempo que se llegó a decir que estaba con Ana de Armas, con quien compartió reparto en Puñales por la espalda.

También recientemente se le ha llegado a relacionar con Shakira después de que ambos empezaran a seguirse en redes sociales tras conocerse su ruptura con Gerard Piqué. El superhéroe de Marvel que solo sigue a 225 personas incorporó a su lista a la cantante de Barraquilla y esta hizo lo mismo. Este hecho revolucionó a todos sus fans y el actor se vio obligado a aclarar que nunca había coincidido en persona con la intérprete de Te felicito, aunque no le importaría. "No he tenido la oportunidad de conocerla, pero soy muy fan de ella", decía durante la presentación de su película Lightyear, en la que presta su voz a uno de los personajes. El actor dijo que no le molestaba ni lo más mínimo que la gente los relacionara porque "ella es espectacular", admitía con ferviente admiración.

Chris Evans está considerado como uno de los solteros de oro de la meca del cine. En 2001 mantuvo un romance con Jessica Biel, actual esposa de Justin Timberlake, y posteriormente vivió un idilio con la cómica Jenny Slate. Igualmente, se le atribuyeron otros fugaces romances. "Soy de esos que tiene pánico a sentirse atrapado en una relación", explicaba el actor a Hollywood Reporter, al que nunca le ha gustado airear su vida privada: "Siempre he sido muy independiente. Me encanta campar a mis anchas sin tener que dar cuentas a nadie", señalaba. Y como ha reiterado tras ser elegido el chico más sexy va a seguir manteniendo esa privacidad: "Algunas cosas las quieres sólo para ti, o sólo para mi familia y mis amigos".

