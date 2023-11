Genoveva Casanova cumple 47 años tras convertirse en el centro de la noticia

Genoveva Casanova celebra una nueva vuelta al sol. Cuarenta y siete velas sopla este miércoles 8 de noviembre la mexicana, un aniversario muy especial que llega horas después de convertirse en el centro de la noticia por la publicación de sus fotografías con Federico de Dinamarca en Madrid, con quien coincidió en un viaje privado a España del heredero danés. Una información tras la que ha negado de forma rotunda "las afirmaciones que sugieren una relación de tipo romántica" entre ellos, aclarando que "cualquier afirmación de este tipo no solo falta completamente a la verdad sino que tergiversa los hechos de manera malintencionada". Ahora, la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo festeja este día que año tras año acostumbra a compartir con sus seres queridos en un momento clave para ella y para sus hijos, los mellizos Luis y Amina, que están triunfando profesionalmente en Reino Unido a sus 22 años.

Primeras palabras de Genoveva Casanova: 'Niego rotundamente las afirmaciones que sugieren una relación de tipo romántica entre el príncipe Federico y yo'

Todos los detalles del viaje de Genoveva Casanova hace un mes a Copenhague

La embolia pulmonar, el susto al que se sobrepuso

Si hay una lección que le ha dado este 2023 a Genoveva es la de valorar cada detalle de la vida y del día a día. Un aprendizaje que siempre ha tenido presente pero que tomó mayor fuerza este verano, cuando sufrió una embolia pulmonar que desembocó en un infarto pulmonar y un derrame, un doloroso revés en su salud que desveló ¡HOLA! y que marcó de forma inevitable un antes y un después. Fue ella quien, pasados unos días del terrible susto, habló de la pesadilla que había vivido y que le generó un daño en uno de los ventrículos del corazón. Dos semanas después de ingresar en el centro hospitalario inició su proceso de recuperación y retomó su actividad y sus rutinas, poniendo siempre el acento en "la importancia de llevar una vida sana, con una buena alimentación y ejercicio", lo que considera que "hace la diferencia": "Y, sobre todo, ha sido un buen recordatorio de la importancia de enfocar la vida en hacer felices a la gente que nos quiere. ¡Eso es lo único importante en esta vida! No debemos desperdiciar ni un día. Cada uno es un regalo", comentó.

MasterChef Celebrity, una aventura televisiva "preciosa"

La cumpleañera, que incidió en su agradecimiento por tener la oportunidad "de seguir aquí y de disfrutar de mis seres queridos un tiempo más", se volcó de lleno en su bienestar. La recta final de este año ha sido muy significativa para Genoveva, pues su último gran reto televisivo, su participación en MasterChef Celebrity, le ha permitido conocer a personas que a día de hoy se han convertido en imprescindibles. Es el caso de la actriz Laura Londoño, de Palito Dominguín, Tania Llasera, los hermanos Cadaval, Blanca Romero, a quien se refiere como su "Blanche hermosa" y quiere "para siempre" o de Toñi Moreno, cuyos abrazos reconoció que iba a extrañar cuando fue la primera expulsada del formato culinario, entre muchos otros, como Álvaro Muñoz Escassi, a quien ya conocía desde hace muchos años.

Su paso por las cocinas más populares de la pequeña pantalla, donde recibió el título de "Miss Picante" por el condimento de sus platos, fue fugaz, pero le dio uno de sus regalos más especiales. "Ha sido precioso. Estoy feliz, claro que me emociono porque no voy a estar más con ustedes... Les coges cariño tan fácil, que es impresionante", admitió emocionada a su salida: "Me llevo un montón de amigos, que es lo que más me importa", concluyó.

Un año especial de grandes aprendizajes

Ahora, bellísima como de costumbre, celebra su cuarenta y siete cumpleaños y, aunque la fecha coincide con el revuelo que han despertado sus instantáneas con el heredero danés, ha decidido poner el tema en manos de su equipo legal para proteger su "derecho al honor, la verdad y la intimidad". Sopla las velas tras un año repleto de enseñanzas, amor incondicional, amistad y orgullo por sus hijos.

Genoveva Casanova habla orgullosa de la vida de sus hijos en Reino Unido y de su estado tras sufrir una embolia pulmonar