Josema Yuste cuenta ilusionado que su hija Ana está a punto de convertirle en abuelo

El humorista Josema Yuste atraviesa un dulce capítulo vital. A las puertas de celebrar sus siete décadas de vida, fecha que llegará en pocos meses, el carismático y versátil madrileño acaba de estrenar su obra Que Dios nos pille confesados en el Teatro Muñoz Seca, una divertida y trepidante comedia de enredo "con sentido común" de la que es director y protagonista y en la que ya ha conquistado a sus admiradores dando vida al padre Beltrán. Pero, más allá de sus múltiples alegrías profesionales, el exintegrante del mítico dúo Martes y Trece no puede estar más feliz en el terreno personal, pues su hija Ana está a punto de convertirse en mamá primeriza, tal y como ha contado este primer lunes de noviembre a su llegada al plató de El Hormiguero, donde ya forma parte del selecto Club de Invitados Platino.

A punto de convertirse en abuelo por segunda vez

La presencia de Josema en esta entrega del programa de entretenimiento de Antena 3 no estaba prevista para hoy, pues la invitada era Laura Pausini, que planeaba promocionar su próximo álbum musical, Almas Paralelas. Sin embargo, un inesperado problema médico ha impedido que la intérprete italiana acudiera, una cancelación que trasladaba a la organización del espacio el pasado viernes y que se hacía pública esta misma mañana, momento en el que también trascendía que el actor, que también estaba agendado como contertulio para el día 20, sería su sustituto. Una visita que ha arrancado con una gran noticia para él: "Tengo que tener el móvil aquí encima de la mesa porque acabo de recibir un mensaje porque estoy a punto, en minutos, calculo, de ser abuelo", ha contado entusiasmado, eufórico y con una gran sonrisa dibujada en su rostro.

Feliz y nervioso por Ana, "su niña"

Tras la ensordecedora ovación que la buena nueva ha despertado entre el público, el intérprete, que está muy agradecido a la gente que le apoya y sigue de cerca sus pasos y proyectos, ha puntualizado que vivirá la experiencia por segunda vez, pues su hijo Alejandro ya es padre: "Pero es el primer niño de mi hija, con lo cual, al ser una niña, te tira más. Es tu niña y estoy un poco nervioso, pero estoy feliz, que es lo importante", ha dicho exultante y sin abandonar el sentido del humor que tanto le caracteriza y sus chascarrillos, al tiempo que ha admitido estar algo inquieto. Además, en el transcurso de la entrevista ha estado muy pendiente del dispositivo, por si su esposa, María José Vázquez Camino, o el marido de su hija le comunicaban la noticia.

En la cuenta atrás para su quinto aniversario de bodas

Esta alegría llega a la familia de Josema en la cuenta atrás del quinto aniversario de bodas de su hija Ana y Borja en la Iglesia, que sellaron su amor en una romántica boda celebrada el 10 de noviembre en la Basílica de La Milagrosa de Madrid en la que el cómico ejerció como orgulloso padrino. Una ceremonia religiosa muy especial en la que tampoco faltó su otro hijo, que estuvo arropado de su esposa, Cayetana Lamela, y que presenciaron populares rostros como el también humorista Raúl Sender y el periodista deportivo Sergio Sauca, entre otros. Dos años antes, vivió el 'sí, quiero' de Alejandro, que tuvo lugar en la iglesia de San Manuel y San Benito de la capital: "Me encuentro muy tranquilo porque estoy acostumbrado a mucha gente. Pensaba que me iba a poner más nervioso, pero lo he llevado muy bien. Muy feliz", dijo entonces a los medios que estaban cubriendo el enlace: "Lo importante son ellos ahora, que sean felices y que tiren para adelante juntos, que es lo que quieren", agregó. Ahora se prepara para disfrutar de este emocionante capítulo repleto de amor incondicional y primeras veces.

