En su 55 cumpleaños, Aitana Sánchez-Gijón habla por primera vez de la separación de su marido y del síndrome del nido vacío

Aitana Sánchez Gijón acaba de cumplir 55 años. La primera vez que la vimos en la pequeña pantalla fue en 1986, cuando tan solo era una adolescente, robando el corazón de los espectadores. Desde entonces, con su talento y esfuerzo, la actriz ha conseguido convertirse en una de las grandes estrellas del cine y del teatro en España. A lo largo de su extensa trayectoria siempre ha intentado que los titulares los acaparen sus proyectos profesionales dejando los asuntos de su ámbito personal en un discreto segundo plano.

Los detalles del espectacular viaje a Perú de Aitana Sánchez Gijón en compañía de sus dos hijos, Teo y Bruna

Sin embargo, con motivo de este aniversario tan especial, la intérprete ha abierto su corazón en una entrevista con el diario El País y ha hablado por primera vez de su separación con el artista argentino Guillermo Papin Luccadan, tras más de dos décadas juntos .”Hace tres años me separé, mi hijo mayor se emancipó hace dos años, con 20. Vivo mano a mano con mi hija de 19, casi como dos compañeras de piso. Es una etapa muy distinta”, ha confesado la actriz.

En esta misma conversación, la protagonista de Un paseo por las nubes no ha explicado los motivos concretos por los que tomó la decisión de divorciarse, pero sí ha especificado que fue una decisión consensuada a la que todavía está intentando adaptarse. “Sigo dando golpecitos en el nido. Aún no he completado el duelo que supone una separación después de 22 años de relación, por muy de acuerdo que haya sido la ruptura. Pensaba que el duelo era más corto y más fácil”.

De la veteranía de Aitana Sánchez-Gijón a la juventud de Milena Smit: dos compañeras en la carrera por el Goya

Esta ruptura ha traído consigo una nueva versión de sí misma con la que no se ha familiarizado del todo. “Estoy mudando de piel y siento que soy una crisálida en metamorfosis que aún no ha acabado de hacer la transformación completa. Me gustaría tener un poco más de paz interior. Soy disfrutona, no de hacerme un ovillo en el sofá, entonces, no paro, y a veces, me olvido de respirar”.

Así ha sido el discreto matrimonio de Aitana Sánchez Gijón

Tras tres años de noviazgo y un hijo en común, Teo (2001), la que fuese presidenta de la Academia de Cine Español y Guillermo Papin pasaron por el altar el 7 de septiembre de 2002 en la finca Rocamador, situada en la provincia de Badajoz. Fue una ceremonia civil y muy íntima a la que tan solo acudieron 50 personas, entre ellos amigos de la profesión como Imanol Arias y Pastora Vega. Poco se sabe de cómo fue aquel enlace, tan solo que Aitana Sánchez Gijón llevaba un vestido en tonos morados.

¡Ya es una chica Almodovar! El recorrido de Aitana Sánchez-Gijón hasta cumplir uno de sus sueños

Fruto de esta historia de amor ahora malograda nacieron sus dos hijos: Teo (22) y Bruna (19). Ambos jóvenes están intentando seguir los pasos de sus progenitores en el mundo del arte. Están probando suerte, con bastante éxito, como cantantes de rap y hip-hop y actores. Además, pueden presumir de haber trabajado junto a su madre en la producción de época El corazón del imperio.