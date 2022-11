Aitana Sánchez-Gijón recibe un nuevo premio en presencia de sus dos hijos, Teo y Bruna

El Hotel Wellington de Madrid fue el escenario elegido para celebrar la entrega de Medallas de Oro y distinciones de la Academia de las Artes Escénicas de España. Entre los galardonados se encontraba Aitana Sánchez-Gijón, que acudió a la gala con sus dos hijos, Telmo y Bruna Luccadane, a los que cariñosamente llama "mis cachorros". A sus 21 y 18 años respectivamente, los jóvenes han heredado la vena artística de su madre, la veterana actriz que no deja de acumular premios por su trayectoria profesional. También la de su padre, el pintor y escultor argentino Papin Lucadamo. Sin embargo, su pasión es diferente a la de ellos. A Teo y Bruna les encanta la música urbana y trabajan juntos, componiendo y produciendo sus propios temas.

Para Aitana era una noche muy especial. La actriz se siente muy orgullosa de formar parte de la Academia de las Artes Escénicas de España, sobre todo, admira el trabajo que está haciendo su compañera Cayetana Guillén Cuervo como Presidenta. "Es impresionante. Es como un vendaval que ha entrado en la Academia y lo ha revolucionado todo y está consiguiendo que la Academia reciba la atención que merece", dijo en declaraciones a Europa Press.

Teo y Bruna escucharon con gran emoción el discurso que su madre pronunció al recoger el galardón por su extraordinaria carrera de actriz. Aitana hizo hincapié en la gran labor de su amiga Cayetana y confesó que noe tenía ninguna intención de retirarse. A sus 54 años está viviendo un faboluso momento, con dos películas que se estrenarán en 2023 y un proyecto muy emotivo: haber puesto voz a la obra póstuma de Almudena Grandes.

En una entrevista concedida a Cinemanía, Aitana confesó que ser madre fue "un deseo cumplido y realizado". "No fue algo que me resultara frustrante, ni en lo que tuviera que poner mucho empeño. Yo fui madre cuando así lo desee, y no tuve problemas", reconoció, al tiempo que se ponía en la piel de aquellas mujeres que no podían lograrlo. "Cuando esa maternidad no viene de una manera natural o no se da cuando uno lo desea, por los factores que cada quien tenga en su vida, se entre ya en terrenos más difíciles de manejar y catalogar".

Teo nació en 2001 y Bruna en 2003. Ambos son fruto de la relación de la actriz con Papin Lucadamo, su pareja desde hace más de dos décadas. Según contó Aitana en El Norte de Castilla, su historia de amor es sana, equilibrada y muy sólida. "Somos un equipo que hemos aprendido por el camino a respetarnos mucho y a acompañarnos bien", aseguró. En esta conversación también explicó cómo afrontaba ser madre de dos adolescentes. "Creo que hemos acertado mi marido y yo educándoles para que sean libres y vuelen. Quiero que me necesiten cada vez menos, y que el amor que nos tengamos no sea desde la necesidad, sino desde la libertad".