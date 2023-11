Terelu Campos recuerda la intrahistoria de su gran exclusiva: revelar la identidad de la periodista que se casaría con don Felipe

El anuncio de compromiso de don Felipe se precipitó gracias a Terelu Campos. El 31 de octubre de 2003, la presentadora desveló en Con T de Tarde, el programa que conducía en Telemadrid, la identidad de la prometida del entonces príncipe de Asturias, provocando un gran revuelo. Dos décadas después de aquella bomba informativa, Terelu ha recordado en Mañaneros, de Televisión Española, la tensión que sintió en el momento exacto en el que pronunció por primera vez el nombre de la mujer con la que se casaría don Felipe.

"El programa empezaba a las tres y media y había informaciones muy confusas. Hablo con periodistas amigas, les doy el nombre, pero no le dan ninguna relevancia. 'Bueno, es una amiga', me decían. Y el director del programa decidió que jugáramos sin decir el nombre tal cual, decíamos que era una periodista, del mundo de la información, que tenía el apellido de una famosa marca de magdalenas...", ha comenzado diciendo.

Pero el juego terminó cuando su asistente se puso detrás de la cámara con un cartel que ponía: "Tu madre dice que digas el nombre". Terelu no podía dar crédito a lo que estaba leyendo y decidió seguir adelante con el programa hasta que su asistente aparece de nuevo en escena con otro cartel: "Te repito, tu madre dice que digas el nombre".

A la presentadora le hubiera gustado hablar con su madre antes de lanzarse al vacío, pero no había posibilidad de hacerlo y se la jugó. "En ese momento pensé que mi madre tenía un prestigio y que si me estaba diciendo que lo dijera yo es porque ella no lo había podido decir antes porque no lo tenía confirmado, pero cuando lo tuvo confirmado pensó en mi, en su hija, que estaba haciendo un programa en directo", ha explicado. Con auténtico "pavor", Terelu dijo a los colaboradores del programa: "¿De quién estáis hablando? ¿De Letizia Ortiz?".

"Fue de esos momentos que dices: 'Me la juego'. Y cuando me levanto al dia siguiente tengo una llamada de mi madre comunicándome que la Casa Real va a informar hoy del compromiso del príncipe Felipe y Letizia Ortiz". Y así fue. El 1 de noviembre de 2003 se hizo oficial la relación del entonces heredero al trono.

Terelu sabe que su exclusiva no fue del agrado de doña Letizia. "Me consta que le molestó muchísimo, yo lo entiendo, porque se aceleró todo y no estaba previsto que se acelerará. Sé que tuvo algún comentario en Torre España en maquillaje y peluquería hacia mi persona, que no voy a reproducir jamás, porque me parece innecesario y porque además lo entiendo, porque a partir de ese momento su vida cambiaba completamente", ha añadido.

Aquel viernes, 31 de octubre de 2003, doña Letizia presentó su último telediario en Televisión Española y unas semanas más tarde, la cadena pública comunicaba el fin de la relación laboral y la rescisión del contrato de mutuo acuerdo.

¿Cómo se gestó la noticia?

Terelu ha señalado que la noticia del compromiso de don Felipe comenzó a gestarse en la Cadena Ser. Allí "empiezan a dar datos del posible compromiso del príncipe Felipe, sin decir quién. Y yo creo que mi madre tenía amistad con alguien, que yo no voy a decir, que es quien se lo confirma", ha puntualizado. "De hecho, tiempo después, cuando doña Letizia está embarazada de Leonor, días antes de dar a luz, nos invitan a ir a Zarzuela, comemos en Zarzuela, y estaba previsto que doña Letizia bajara a tomar café, pero ya el médico le recomendó no moverse, y tanto el jefe de la Casa del Rey como el jefe de Comunicación de entonces, en el café intentaron saber cómo me había enterado dije pues enterándome", ha manifestado entre risas.