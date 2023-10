Mariló Montero se sincera como nunca: de la relación que tenía con su madre a su plan familiar favorito

Mariló Montero se ha sincerado como nunca. Su vida personal, su infancia y la relación que tenía con su madre eran algunos de los temas sobre los que la periodista ha hablado. La exmujer de Carlos Herrera se ha reencontrado después de más de treinta años con una compañera de profesión, Amalia Enríquez, con motivo de una entrevista para The Luxonomist.

"De muy pequeñita mi madre me dijo algo que aún rememoro con mucho amor. Me comentó en una conversación que no recuerdo bien sobre qué, ‘cariño, es que tú tienes mucha personalidad’. Le pregunté qué significaba eso. Me respondió que era lo que me hacía diferente. Reconozco que atraía a los grupos del colegio sin ningún esfuerzo ni intencionalidad. Pero, sí, generaba imán", confiesa la presentadora respecto a la relación que tenía con su madre, que falleció en 1993 tras una larga lucha contra la ELA.

Los recuerdos que la comunicadora navarra aún conserva de su progenitora son esenciales para ella. Por este motivo, después de tener hijos, conoce a la perfección el significado de las palabras que ella le decía: "La felicidad es el amor que brota en tu alma en cuanto abrazas a tus hijos nada más nacer", rememoraba.

Durante todos estos años, el mayor logro de Mariló Montero ha sido su propio crecimiento personal: "Conquisto la edad, las experiencias y lo voy encajando bien. Digamos que estoy en una permanente conquista vital". Es por ello que la periodista, a sus 58 años y ahora más que nunca, ha optado por dejarse llevar: "Sé quién y cómo soy, qué hago, por qué y cómo. Las críticas que se reciben estando en primera línea se deben asumir con madurez y aplicando el sentido común”, ha relatado.

También ha tenido la oportunidad de confesar cuáles eran sus "mitos sexuales" de juventud: “¡Uy! Supongo que varios, claro… Me impactó, vamos, me enamoré de John Travolta cuando estrenó Grease. Vi la película en barrena, las dos sesiones que echaban cada día en el cine los fines de semana… Y Rod Stewart. Me resultaba el hombre más sexy y me lo sigue pareciendo", decía sin tapujos la periodista.

¿Cómo sería el día perfecto de Mariló Montero?

Cuando se quita el pinganillo y se aleja de las cámaras, la periodista se convierte en una mujer muy familiar. Tuvo dos hijos con su exmarido Carlos Herrera, que son Alberto Herrera y Rocío Crusset. En su perfil público, la presentadora suele compartir imágenes en las que se muestra con sus amigos y seres queridos. "Soy muy feliz con ellos", subraya.

Si tuviese que definir su plan perfecto, sin lugar a dudas sería pasar un día con ellos: "Pasando el finde o las vacaciones en los que nos dedicamos todo el tiempo. Cuando organizamos comidas, charlamos, bromeamos, bebemos, paseamos, jugamos, cantamos, bailamos...", ha señalado.