Ana Boyer y Tamara Falcó, entre los amigos que han arropado a la familia de Fernando Fernández Tapias en su último adiós

Son momentos muy difíciles para los seres queridos de Fernando Fernández Tapias que falleció este miércoles a los 84 años después de varios años delicado de salud y alejado de la vida pública. Familiares, amigos y rostros conocidos del mundo empresarial, social y deportivo, se han desplazado hasta el Tanatorio Parcesa La Paz- Tres Cantos, ubicado en la localidad madrileña de Alcobendas, en Madrid, para despedirse del empresario naviero e industrial, en una misa en su honor y así mostrar su apoyo a Nuria González y a los hijos del empresario.

Nuria González, rota de dolor junto a sus hijos en el último adiós a su marido, Fernando Fernández Tapias

Sobre las 18:00 horas de la tarde, ha dado comienzo a la ceremonia religiosa, oficiada por el padre Ángel, para recordar y dar el último adiós a Fernando Fernández Tapias. Nuria González ha llegado a primera hora al tanatorio. Visiblemente emocionada, de luto riguroso, con gafas de sol y acompañada por su madre, Celinda Sánchez, y del brazo de sus hijos, Iván y Alma, de 20 y 16 años, quienes se han convertido en su mayor apoyo en estos momentos tan tristes. Antes de entrar, ha dado las gracias por todo el afecto que están recibiendo: "Era muy querido, especialmente por su familia. Las muestras de cariño y afecto que sentimos mis hijos, la familia y yo, pues estamos muy agradecidos". Ante la pregunta de uno de los medios de comunicación sobre cómo quiere que se recuerde a su marido, no ha podido contener las lágrimas: "Como fantástico".

Nuria Gonález de la mano de su hijo Iván de 20 años

Durante todo el día, son muchos los amigos que se han desplazado hasta el municipio de Alcobendas para despirse de uno de los empresarios más importantes de nuestro país y arropar a la viuda del naviero y vicepresidente primero del Real Madrid y a sus hijos, tanto los nacidos de este matrimonio, como sus hijos mayores. Iñigo y Fernando, que han estado durante toda la jornada acompañados por quienes le querían y admiraban, han llegado juntos en su propio vehículo y han entrado al edificio con el rostro muy serio y con la mirada fijada en el suelo. El último en llegar ha sido Borja Fernández Tapias, el segundo hijo de Fernando y empresario como él, que ha definido a su padre como "un gran hombre".

Iñigo Fernández Tapias

Isabel Preysler, que también asistió el miércoles al velatorio para estar con su íntima amiga en este día tan triste para ella, ha regresado esta tarde para asistir a la misa funeral en la que se recuerda a Fernando Fernández Tapias: "Nuria está deshecha. Y yo afectada, perder un amigo siempre da mucha pena", ha declaradao a su llegada junto su hija y Fernando Verdasco. Al finalizar la misa, ha salido muy emocionada, con una rosa blanca en la mano en honor a su querido amigo.

Isabel Preysler

Ana Boyer ha llegado del brazo de su marido, Fernando Verdasco

Ana Boyer ha querido recordar al expresidente de la CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE con unas emotivas palabras: "Para nosotros ha sido parte de la familia desde siempre, le tenemos muchísimo cariño, y le hemos querido siempre muchísimo". Fernández Tapias era considerado un miembro más, tal y como la propia Isabel Preysler ha confesado, y por eso mismo "sus hijas han querido despedirse de él". Tamara Falcó ha llegado en coche, junto a su marido, Iñigo Onieva, vestida de negro, con gafas de sol y con un abrigo de paño de color camel.

Ana Boyer

Fernando Verdasco

Tamara Falcó e Iñigo Onieva han llegado juntos

Con gafas de sol y la voz entrecortada, Cari Lapique ha contado a los medios de comunicación que se encontraban en la puerta del tanatorio que nunca olvidará "todos los buenísimos momentos" que pasó junto a Fernando. Posteriormente, ha llegado su marido, Carlos Goyanes, que ha querido despedirse de su amigo: "Era la generosidad y la bondad en persona. Era muy buena gente". Por último, Myriam Lapique, hermana de Cari y viuda del empresario Alfonso Cortina, también ha acudido para arropar a Nuria y sus hijos. Al finalizar el funeral ha contado que "ha sido una misa muy bonita".

Cari Lapique, muy afectada, llega al tanatorio

Myriam Lapique ha explicado que la misa ha sido "muy bonita"

Nieves Álvarez también ha mostrado su respeto a la familia del empresario. Ha acudido de riguroso luto, al igual que Terelu Campos, que ha regresado al mismo lugar donde hace un mes y medio despedía a su madre, María Teresa Campos. La colaboradora tiene una estrecha relación con Nuria González desde que sus caminos se unieran en T de Tarde, el programa de Telemadrid que presentaba ella presentaba y en el que colaboraba la empresaria. Los medios de comunicación que se encontraban en la puerta, le han preguntado cómo definiría a Fernando: "Es mi amigo, me he sentido muy querida y cuidada por él. Es una de las personas más generosas que he conocido en mi vida".

La periodista y presentadora, Terelu Campos

Nieves Álvarez con sus hijos, los mellizos Brando y Bianca

Su hija, Alejandra Rubio, también de vestida de negro, ha mostrado su apoyo y cariño a la familia en estos momentos tan duros, en los que ha recordado a su abuela: "llevamos un añito muy malo". Una cita a la que se ha sumado su padre, Alejandro Rubio, que ha llegado con un paraguas en la mano, ya que a media tarde ha comenzado a llover en la capital. Ha definido a su amigo, como "un gran tipo". Tanto Terelu como su hija, han coincidido en este triste día con grandes amigos como Raúl Prieto, exdirecto de Sávame y el marido de este, el arquitecto Joaquín Torres.

Alejandro Rubio

Alejandra Rubio

Otros rostros conocidos que se han desplazado hasta el citado tanatorio de Alcobendas son Pedro J. Ramínez con su mujer Cruz Sánchez; Enrique Cerezo; Patricia Cerezo y Kiko Gámez; el periodista Fernando Ónega; el exfutbolista Álvaro Arbeloa; el dúo de Los del río, Gema Ruiz, acompañada de su marido; Carmen Lomana y miembros de la política como Ana Botella, Albert Rivera o Begoña Villacís.

Enrique Cerezo, presidente del Club Atlético de Madrid

El periodista Pedro J. Ramírez y su mujer, Cruz Sánchez han definido a Nuria como "una gran mujer que siempre amó a Fernando profundamente"

El periodista Fernando Ónega ha definido a Fernando Fernández Tapias como "un gran hombre, un gran emprendedor y un buen amigo"

Juan Díaz y Gema Ruiz a su llegada al tanatorio

Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, Los del Río

Kiko Gámez y Patricia Cerezo, que ha definido a Nuria González como "una madre y mujer estupenda, una buena amiga y una mujer 10"

Una vez finalizada la íntima y emotiva ceremonia, la viuda del empresario ha abandonado el tanatorio de La Paz junto a sus hijos, llevando todos una rosa blanca. Iba con ellos su hermana Yolanda, que antes de marcharse ha contado que "Nuria no se separó nunca del lado de Fernando". Iván, de 20 años, ha portado la bandera del Real Madrid CF, como recuerdo de su padre. A la salida, Nuria ha vuelto a emocionarse: "Gracias a todos los medios y a todas las personas, porque hemos recibido muchas muestras de cariño", lanzando un beso al aire de agradecimiento. Posteriormente, se han subido al coche y han regresado a su casa familiar de Puerta del Hierro, donde compartió con Fernández Tapias, algunos de sus mejores recuerdos.

