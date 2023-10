Familiares e íntimos amigos arropan a Nuria González tras la muerte de su marido, Fernando Fernández Tapias

El mundo empresarial, social y deportivo está de luto. El empresario naviero y vicepresidente del Real Madrid Fernando Fernández Tapias ha fallecido a los 84 años después de varios años delicado de salud y alejado de la vida pública. Carlos Herrera informaba a primera hora de la muerte del empresario gallego y se unía al dolor de su familia -su viuda Nuria González y sus siete hijos, de diferentes matrimonios- y enviaba su más sentido pésame. "Enviamos a la familia un fuerte y cariñoso abrazo", lamentaba tras su muerte. Desde primera hora se sucedían las muestras de cariño y dolor a las puertas del domicilio de Fernández Tapias y su esposa en Madrid. La hermana de Nuria González, Yolanda, era de las primeras en trasladarse a la vivienda tras conocer la triste noticia y llegaba acompañada de su madre, Celinda Sánchez.

Alrededor del mediodía era trasladada una corona de flores de sus íntimos amigos Alberto Cortina y Elena Cué y numerosas personalidades se acercaban hasta allí para expresar su tristeza por la pérdida de uno de los empresarios más importantes de nuestro país. El cuerpo sin vida de Fernando Fernández Tapias será velado desde primera hora de esta tarde en el tanatorio de La Paz, en Alcobendas, donde se ofrecerá un responso, y mañana por la tarde se celebrará una misa en memoria del fallecido.

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez, gran amigo de Fernández Tapias, se trasladaba al domicilio del empresario para mostrar su apoyo y arropar a su viuda, Nuria González, y a los dos hijos nacidos de este matrimonio, Iván, de 20 años, y Alma, de 16. Horas antes, el presidente del Real Madrid enviaba un comunicado desde el club y destacaba el "gran ejemplo de lealtad, compromiso y entrega al Real Madrid" como vicepresidente primero del club y socio desde hace 30 años.

Alfonso Diez, Karima Millán Benyaich, embajadora de Marruecos en España, y Jesús Vázquez se daban cita también en el domicilio de Nuria González. "Me acabo de enterar y estoy un poco en shock", señalaba el presentador al borde de las lágrimas. "Acabo de hablar con Nuria y no os puedo contar mucho, solo que estoy muy afectado", añadía con la voz entrecortada. "Nuria está mal, imagínate. Yo quiero mucho a esta familia, he pasado muchos días felices en esta casa porque ellos nos recibían siempre y les conozco de hace muchos años". Jesús Vázquez dejaba entrever que su muerte ha resultado un tanto inesperada para todos. " No [no se lo esperaban]. por lo poco que sé y que me ha podido contar.Tenía la salud delicada pero estuvimos comiendo aquí hace un par de semanas y mira", señalaba visiblemente afectado.

