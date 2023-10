Gustavo, el exchófer de María Teresa, desvela lo que opina de la familia Campos

Gustavo Guillermo, el exchófer de María Teresa Campos, siempre ha sido uno más en la familia Campos. Su entrada en el concurso GH VIP días después del fallecimiento de la presentadora causó cierta sorpresa, aunque mostró un gran pesar por la pérdida y explicó el motivo de su participación en el reality. "Esto es un regalo de ella. No lo he superado pero hubiera sido peor estar en mi casa solo", explicó. Un mes después de su llegada al reality, el concursante se ha sincerado sobre lo que piensa de las hijas de María Teresa, Terelu y Carmen Borrego, así como de Alejandra Rubio, nieta de la comunicadora.

Gustavo tuvo palabras de gran admiración hacia todas ellas, pero en especial para la más joven del clan, Alejandra Rubio. “Me parece la más fuerte de las tres, es súper lista y no se le escapa ni una. Me gusta mucho el carácter que tiene. Es muy fuerte mentalmente”, dice sobre la hija de Terelu, que no tardó en responder a las bonitas palabras de Gustavo en el programa Así es la vida. "Yo le agradezco que hable así de mí. Esto lo dirá porque yo he tenido muchas conversaciones con él, sobre todo en el momento en el que se empezó a juntar con gente, que en mi opinión, no le iban a hacer bien y le dije lo que pensaba", revela Alejandra Rubio, que corroboraba lo que él pensaba "Es verdad que no se me escapa ni una, en mi casa, ni una, cero. Yo lo sé todo, aunque me haga la tonta".

En cuanto a Terelu, Gustavo se refería a ella como "una gran madre" y destacó lo bien que se lleva con su exmarido y padre de su hija. "Dice mucho de ella que se lleve bien con Alejandro". Ensalzó su generosidad y dijo que es "una mujer en la que se puede confiar plenamente. Me ha ayudado mucho". Sobre Carmen Borrego señaló que quizá en las distancias cortas "es la más cercana de las tres", pero cuando conoces a las dos "son todo corazón", ha asegurado.

La carta de Terelu y Carmen Borrego

Gustavo recibió una carta de su familia con motivo de su 53º cumpleaños, en la que además de su pareja, Ainhoa, también quisieron participar las hijas de María Teresa Campos. El concursante se enfrentaba a un dilema, si la leía tenía que descontar 1000 euros del premio final y optó por no hacerlo. "Yo no quiero tocar ese premio y lo que me vayan a decir en la carta me lo dirán dentro de una semana o dos meses, no es mío, es de mis compañeros. Te lo agradezco de corazón, me muero de ganas de leerla, pero quiero ser fiel a mis principios", decía.

Gustavo no se enteró del contenido de esa carta, pero sí la audiencia del programa. "Hola, gusanito, quiero felicitarte y mandarte todo mi apoyo. Sé que lo estás haciendo muy bien, me gustaría que fueras más tú y saques tu humor. Como compañero no lo puedes estar haciendo mejor. Sé fuerte y nos vemos en la final", comenzaba Carmen Borrego. A estas palabras le seguía Terelu. "Querido Gus, muchísimas felicidades en tu 53 cumpleaños. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Cuántas cosas y momentos hemos vivido juntos, tenías pelo y yo pesaba 45 kilos", relataba. "Hemos pasado días muy difíciles desde la muerte de mamá y se te ha echado mucho de menos en muchos momentos, especialmente cuando tuvimos que entrar en su casa. Qué tristeza y qué dolor". "Me alegré mucho cuando te salvaron esta semana. Quédate tranquilo que todo está en orden”, añadía la colaboradora. Y antes de concluir, señalaba “¡Ah! Y cuando salgas ya me tienes que invitar a una exquisita comida en un pedazo de restaurante. Cuídate mucho. Te quiero y sé que tú a mí también".

