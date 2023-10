Kim Kardashian, un cumpleaños de lujo con Ivanka Trump, Lauren Sánchez y casi todas sus hermanas

Es una de las personalidades más reconocidas y mediáticas del mundo, todo un icono y fuente de inspiración, y como tal, Kim Kardashian solo podía celebrar su aniversario con una gran fiesta en Los Ángeles, California. La hija de Kris Jenner y Robert Kardashian ha soplado las velas de su 43º cumpleaños rodeada de su círculo íntimo, entre quienes se encuentran populares rostros del panorama internacional. Desde sus hermanas, con la única excepción de la mayor, Kourtney, que está en la recta final de su embarazo, hasta su madre, pasando por el grupo de amigas de la empresaria, sus seres queridos la han arropado en su gran día. De entre las personalidades que se han desplazado hasta el fabuloso escenario, el restaurante Funke de Beverly Hills, ha sobresalido la presencia de Lauren Sánchez, prometida de Jeff Bezos, Sofía Vergara, Hailey Bieber e Ivanka Trump, entre muchas otras, todas ellas, enfundadas en rompedores looks.

Derroche de glamour y reunión de celebs

Deslumbrante y enfundada en un entallado y sensual vestido rojo satinado de tirantes, escote pronunciado, aberturas laterales y cintas ajustables firmado por Balenciaga que ha combinado con sandalias de Rene Caovilla, bolso negro de Hermès y grandes lentes de sol, la cumpleañera ha brillado con luz propia desde su llegada al gran evento, en el que ha reunido a algunas de sus amigas más admiradas con sus hermanas Khloé, Kendall y Kylie. "¡Tan bendecida de haber abierto el bote de los amigos! No podría haber soñado que sería tan afortunada de llamar a estas chicas mis amigas", ha expresado entusiasmada: "Gracias por todo el amor de cumpleaños. Y Kourt, saltaré a la cama contigo la semana que viene para nuestro picnic de reposo en la cama", ha agregado en referencia a la pareja de Travis Barker, que espera la llegada de su cuarto hijo a sus 44 años, el primero junto al baterista californiano, y debe permanecer en reposo al tratarse de un embarazo de mayor riesgo por su avanzada edad para concebir, razón por la que está teniendo restricciones.

Restaurante al aire libre con exquisita decoración

La cita, que ha arrancado entrada la noche en un espacio del local al aire libre decorado con plantas y cálida iluminación, se ha convertido en un auténtico desfile de exquisitos estilismos por parte de las asistentes, que han elegido fantásticos diseños de Alta Costura para la ocasión, y ha tenido la nota de humor y extravagancia con unas caretas con el rostro de Kim con las que han bromeado. "¡Qué explosión absoluta ha sido celebrarte, Kim! Tu corazon amable brilla igual que tu belleza, y es un recordatorio constante de la increíble persona que eres, tanto por dentro como por fuera. ¡Te deseo una felicidad infinita en este año que viene! ¡Feliz cumpleaños!", ha escrito la futura esposa del fundador de Amazon en su perfil social junto a una instantánea de la exclusiva velada.

Tarta especial y nota de extravagancia con caretas

La lista de privilegiados invitados que ha degustado la cena en una alargada mesa instalada junto a un rincón de bebidas también ha contado con nombres como el estilista Simone Harouche, la CEO del Grupo de Estrategia Mixta Allison Statter, la artista Jesse Jo Stark, la fundadora de Favorite Daughter Sara Foster, las influencers Olivia Pierson, Natalie June Halcro y Tracy Romulus, la actriz Stephanie Suganami o la prima de la cumpleañera Cici Bussey. "Feliz cumpleaños a mi hermosa, fabulosa, espectacular, inteligente y generosa prima", le ha deseado a Kim, que ha soplado las velas de una tarta que simulaba la última portada de la revista Fortune, en la que es reconocida como una de las cien mujeres de negocios más relevantes del planeta este 2023.

Las felicitaciones de sus hermanas Kourtney y Khloé

Por su parte, la madre de Mason, de 13 años, Penélope, de 11, y Reign, de 8, ha dedicado un texto a la protagonista de la cita, a la que no ha podido acudir: "Feliz cumpleaños a mi primera hermana. Gracias por todos esos años dándote órdenes y por escuchar todas mis ideas locas": "La gente piensa que las peleas que han visto en la televisión son malas", ha señalado, añadiendo en tono irónico que "si tan sólo pudieran presenciar los tirones de pelo y las veces que nos hemos enterrado las uñas... las alegrías de la hermandad” y dejando claro su profundo amor "por siempre y para siempre" hacia ella. Unas palabras similares a las de Khloé, de 39 años, que ha definido a Kim como una superheroina: "Nunca he visto a nadie permanecer tan tranquilo en las situaciones más caóticas. Nunca he visto a nadie capaz de navegar por la vida con tanta lucidez como tú... Me siento muy bendecida de tenerte como mi hermana y mejor amiga. Me has enseñado que nada puede quebrarnos a menos que lo permitamos, pero todo puede fortalecernos si estamos dispuestas a emprender esa batalla".

