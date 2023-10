¿Se ha inspirado María Pombo en una 'top model'? Este exclusivo look otoñal lo confirma

Tan solo han pasado unos días desde que María Pombo impactó con un vestido de invitada hecho a medida por el diseñador Jorge Redondo para la boda de su hermana Marta. Si creíamos que aún tendríamos que esperar para enamorarnos de su nuevo look, nos equivocábamos. Esta semana en la que el frío ya se ha instalado en la capital, ella la ha comenzado siguiendo los pasos FASHION, o mejor dicho, inspirándose en el armario de una de las top models más conocidas del momento que hace unas horas veíamos pasearse por las avenidas de Nueva York.

Dejando a un lado las capas de tul y los apliques de brillo, con su última publicación ha demostrado que es una 'chica otoño'. Es decir, su imagen, color del cabello y tez refleja a la perfección la magia que esconde esta época del año en la que las hojas caen de los árboles y crean una alfombra improvisada en la calzada. Como gran amante de la industria, es de las primeras en sumarse a las tendencias estrella que se suben a la pasarela, y en esta ocasión lo ha hecho estrenando una chaqueta de piel de bovino en marrón de la nueva colección de Mango.

Un diseño con cierto sello vintage, disponible exclusivamente online por 249,99 euros, al que la influencer le ha quitado el cuello de borreguito para aportar ese toque dosmilero tan fotogénico y lo ha completado con vaqueros y un bolso de hombro tipo baguette. Pero lo que más nos ha sorprendido es la coincidencia estilística de la que hemos sido testigos. Entre todos los días que podría haberla llevado esta nueva adquisición made in Spain, tan solo se han distanciado unas horas del momento en el que Kendall Jenner afirmaba a golpe de lookazo el regreso de este tipo de prendas.

Aunque la de que lleva la integrante del clan Kardashian-Jenner es de ante, oversize y está firmada por las gemelas Olsen y su marca The Row, encontramos ciertas similitudes. Dice adiós a los abrigos y apuesta por este modelo que podrá combinar con todo tipo de pantalones, he aquí el mejor ejemplo, Una preciosa casualidad, de Nueva York a Madrid, con la que podemos asegurar que estos próximos meses de frío se convertirá en una de las piezas que no faltarán en los vestidores de expertas como ellas. Pero para nuestra sorpresa, no ha sido la única ocasión en la que han coordinados atuendos.

Este verano vimos a María derrochar elegancia con un top básico negro, falda larga satinada y un cinturón original que afina su silueta. Una genial y femenina fórmula de estilo que semanas antes la estadounidense había lucido ante los paparazzi de camino a un evento en tonos oscuros y subida a unos mules metalizados que creaban un precioso contraste. ¿Es Kendall es la inspiración secreta de María para dar con estilismos de sobresaliente? Según los últimos hallazgos, ¡sí! Además, recordamos, que a ambas les apasionan las botas y botines cowboy.