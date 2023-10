María Pombo se despide de las botas 'cowboy' y acierta con las bailarinas parisinas de 1.000 euros

Nos encontramos ante uno de los otoños más cálidos de la historia, y en pleno mes de octubre aún podemos seguir luciendo el bronceado de piernas como ha hecho María Pombo de paseo por Madrid. Considerada una de las veinteañeras más influyentes del país, no hay estilismo que no se convierta en pura inspiración para sus seguidores. Y esta semana ha sorprendido con una tendencia que no habíamos imaginado que encajara con ella tan bien, ¿adivinas de qué se puede tratar? Una pista: ¡reside en sus pies!

La exitosa empresaria, que adora la industria de la moda, sabe encontrar el equilibrio entre piezas punteras y otras atemporales que siempre funcionan, y entre todas las que forman parte de su lujoso vestidor, hay una que lleva años y años destacando. Hablamos de las botas cowboy, que han sido su complemento incondicional tras cada temporada. Pero ahora parece que han pasado a un segundo plano porque, según hemos visto en las redes sociales, por fin ha caído en la tentación FASHION del momento que inunda las calles y las tiendas: ¡las bailarinas!

Una propuesta de lo más preppy y femenina con la que María demuestra que siempre es un buen momento para sumergirte a probar cosas nuevas. Y ella lo ha hecho combinándolas con una minifalda lencera de la reconocida marca Réalisation Par (100 euros), camisa vaquera de Polo Ralph Lauren (132 euros), cinturón de piel marrón con hebilla dorada y bolso vintage de Louis Vuitton. Pero, ¿quién firma su nuevo calzado que nos ha enamorado? Nada más ni menos que una de las casas de costura que han marcado para siempre la historia de la industria.

Chanel se ha colado en su armario en forma de bailarina destalonada con el detalle de la puntera bicolor. Se trata de uno de los diseños más buscados entre las prescriptoras de estilo alrededor del mundo, conocido como slingback, destaca por su silueta afinada, la puntera ligeramente redondeada en un tono más oscuro, confeccionada en la mejor piel de cordero del mercado. Las de la madrileña son en un precioso azul marino que no está disponible en tienda, pero rondaría aproximadamente los 1.000 euros. En muy poco tiempo, este calzado que llevamos en la niñez ha regresado y se ha convertido en todo un acierto para combinar con cualquier estilismo, y la influencer así lo confirma. ¿Serán su nuevo must otoñal?