Las imágenes que demuestran que Cayetano Rivera y su hija Lucía están más unidos que nunca

Cayetano Rivera ha reaparecido ante las cámaras junto a su hija Lucía. El torero, de 46 años, ha coincidido con la joven modelo en la inauguración de la tienda de Giorgio Armani en Galerías Canaleja, Madrid. Ha sido la modelo, de 25 años, la encargada de compartir estas imágenes familiares, que han emocionado tanto a Blanca Romero, madre de Lucía y exmujer de Cayetano, como a Maria Cerqueira, la actual pareja del diestro.

Mientras que la concursante de MasterChef Celebrity ha publicado dos corazones, la presentadora lusa ha exclamado un "Dios mio" al verlos juntos tan elegantes. Lucía, que mantiene una excelente relación con Maria, ha respondido al piropo de la novia de su padre con mucho cariño. "Mi amor", ha escrito al lado de varios corazones.

Padre e hija, a los que vemos en esta foto con Roberta Armani, sobrina de Giorgio Armani y mano derecha del diseñador italiano, coincidieron en el evento con Miguel Ángel Silvestre, Álex González, Alejandra Onieva, Eugenia Silva, Isabelle Junot, Mercedes Domecq, Nieves Álvarez y el matrimonio formado por Sandra Gago y Feliciano López, entre otros. Tras la inauguración de la tienda, todos los invitados cenaron en el mítico restaurante Lhardy y disfrutar de una fiesta con toque español en La Bulería.

La relación de Cayetano y Lucía es mucho más fluida que antes, pues la top, además de llevarse de maravilla con la presentadora lusa, ha forjado una gran amistad con Kika, la hija que Maria tuvo con el piloto Gonçalo Gomes. "Me hacía falta una hermana. Estoy feliz de poder tener una hermana a quien contarle mis cosas", declaró hace unos meses. Lucía quiere seguir disfrutando de esta unión tan familiar y desea que el romance de su padre con la presentadora dure mucho tiempo. Eso sí, no quiere escuchar hablar de boda. "No me metas en esos líos... Las bodas no me gustan, por favor parad de casaros que os divorciáis al poco", bromeó.

A quien parece que tampoco le hace mucha ilusión pronunciar el 'sí, quiero' es a la presentadora lusa. Según contaron en el programa Fiesta, de Telecinco, el torero le habría pedido matrimonio, pero ella considera que no es necesario formalizar la relación. Lo que sí ve más factible es ampliar la familia. “Me encantan los niños y me gustaría tener más”, declaró en una reciente entrevista con la revista lusa TV Mais.

A pesar de no tener intención de pasar por el altar, hace unos meses la vimos vestida de blanco con motivo de su nuevo programa de televisión, el divertido reality Casamento marcado, donde cinco solteros tendrán que planificar su boda al mismo tiempo que intentan encontrar pareja. Entre broma y broma sobre su relación con Cayetano, la presentadora aseguró que "le gustaría casarse" y confesó cómo se sentía vestida de blanco: "No me veo mal como novia”. Además, confesó que era muy romántica: "Yo creo en el amor y siempre creeré".