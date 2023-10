El terrible suceso que cambiará el rumbo de los acontecimientos en 'Hermanos'

Hermanos continúa cosechando éxitos y sembrando intrigas entre su legión de seguidores. Los episodios de la semana pasada finalizaban con la tensión en su punto más alto con el enfrentamiento entre Süsen y Leyla que acababa en un terrible suceso. Este lunes, la nueva entrega comienza con todos consternados ante el trágico accidente que ha sufrido la hermana de Tolga y apoyando al chico que está completamente destrozado.

La joven yace en el suelo y le sangra la cabeza pero aún está con vida. Sarp, que ha sido testigo del forcejeo entre las dos chicas y de la escena al completo, grita pidiendo ayuda. Afortunadamente, Leyla parece aferrarse a la vida, lo que sigue dejando a Süsen en una complicada situación ante el peligro de que, al recuperar la consciencia, cuente toda la verdad.

El hijo de Ahmet y Şevval quiere proteger a la novia de Ömer, ella asegura en su declaración ante la policía que ambos vieron a Leyla cuando ya estaba tirada en el suelo inconsciente, y él sigue esa misma línea manteniendo en secreto la responsabilidad de la chica en el accidente y convirtiéndose de este modo en su apoyo fundamental.

Pero es cuestión de tiempo que todo se revele ya que la policía les informa de que solicitará las grabaciones de las cámaras de seguridad del club para esclarecer los hechos. Süsen entra en pánico y, una vez más, recurre a Akif para que la ayude. El empresario actúa con rapidez y borra todas las imágenes para evitar que el gran secreto que guardan salga a la luz.

Orhan entre dos aguas

Şengül está muy ilusionada con la idea de que Orhan dejé por fin a Gönül y regrese junto a ella y sus hijos. El tío de los Eren, tras enterarse de que su esposa dejó tirada en el bosque a su exmujer negándole su ayuda, está decidido a abandonarla pero, un nuevo giro de los acontecimientos, hace que no puede hacerlo. La dueña del restaurante le da una noticia que lo cambia todo: van a ser padres.

Esta información deja muy triste a Orhan, quien le comunica la buena nueva a la madre de Oğulcan, Aybike y Umutcan que se queda con el corazón roto y muy decepcionada, al igual que sus vástagos. Lo que desconocen en ese instante es que todo es una mentira de Gönül para reternerlo a su lado.

La evolución de Leyla y la confesión de Süsen a Sarp

Leyla ha sufrido una hemorragia cerebral y debe permanecer en cuidados intensivos. Sarp quiere conocer la verdad y presiona a Süsen para que se la cuente. La chica no puede más y le confiesa el trágico motivo de la discusión con la hija de Tarhan, incluyendo la implicación de Akif en el asunto.

Tras desvelarle lo sucedido, el joven promete ayudarla y protegerla. Ambos están cada vez más cerca.

Pero no es una casualidad ya que, la verdadera intención de Sarp, no es apoyarla sino molestar a Ömer dejándose ver con su novia. De hecho, cuando el joven Eren los ve tomando café juntos en el colegio se pone muy nervioso. Süsen le jura que solo estaban hablando de temas de clase, pero el muchacho no se fía de su hermanastro y sospecha que algo esta pasando.

Crece la tensión

Ahmet quiere pasar más tiempo con Ömer e insiste para que se mude a su casa junto a sus hermanas. El joven valora la posibilidad de aceptar la propuesta de su padre e ir a vivir con él, pero Asiye se niega. El chico alega que se trata de una cuestión de orgullo para demostrarle a Sarp y a Şevval que realmente le importa a su progenitor, pero también le asegura que no es necesario que se vayan a vivir a casa de los Yilmaz si no lo desea.

Además, esta oferta ha provocado una división en la familia: por un lado están su mujer y su hijo, quienes están totalmente en contra; por otro, Yasmin, que apoya a su padre firmemente. Por si todo esto no fuera suficiente, se añade más tensión al asunto cuando Ahmet ve una foto de una moto que le gusta a Sarp y decide regalársela a Ömer.

Orhan descubre el engaño

El tío de los Eren recoge un paquete que es para Gönül y ve que el contenido del mismo es una barriga de embarazada sintética. Descubierta, su esposa le suplica entre lágrimas que le perdone, pero él no puede creer que le haya mentido hasta en un tema tan serio e importante como ese. Orhan quiere volver con Sengül, pero ella está muy decepcionada con todo lo que ha sucedido. ¿Serán capaces de superar lo que ha ocurrido y volverán a ser una familia?

Doruk y Asiye juntos y felices

La joven Eren recibe una llamada de su antigua compañera de trabajo diciéndole que se ha cambiado a otro taller donde cobra más y que están buscando personal. Al enterarse, Asiye no duda en acudir, pero no está sola ya que su novio también quiere trabajar con ella. Doruk y Asiye son felices, pero el chico acusa el cansancio por tener que ganarse la vida para poder sobrevivir y se pregunta si su existencia será así a partir de ahora. Aunque este detalle no resta para que se sienta orgulloso y seguro de la decisión que ha tomado.

La muerte que da un giro a los acontecimientos

Leyla empeora gravemente. Los médicos tratan de salvarla pero no pueden controlar la hemorragia y acaba falleciendo. Tolga está devastado. Los doctores le preguntan si quiere donar el corazón de su hermana a otra niña que lo necesita y, pese a que está totalmente destrozado, decide que la muerte de su hermana ayudará a salvar otra vida.

Al enterarse del fallecimiento de Leyla, Süsen va a casa de Sar, le cuenta lo que acaba de suceder tras lo que el joven la abraza para consolarla. Al salir de cenar de casa de los Yilmaz, Ömer los ve, no puede contener los celos y se produce un nueva discusión entre los dos chicos. ¿Qué ocurrirá entre ellos se verá Süsen obligada a contarle la verdad a su novio?