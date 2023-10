La organización de 'GH VIP ' toma medidas drásticas contra Yiya tras una brutal pelea con Naomi

La casa de GH VIP 8 ha vivido uno de sus mayores conflictos en esta edición.Todo parecía estar en orden, sin embargo, la entrada de Yiya del Guillén, Naomi y José Antonio Avilés, como posibles concursantes, ha revolucionado la estancia en Guadalix de la Sierra. Este fin de semana, se ha producido un duro enfrentamiento que podría haber motivado la expulsión disciplinaria de Yiya, tras haber sido apartada de la convivencia.

Yiya, José Antonio Avilés y Naomi Asensi, conoce a los aspirantes a convertirse en concursante de 'GH VIP'

Todo ocurrió el sábado por la noche, cuando Yiya y Naomi empezaron a discutir. La exconcursante de Supervivientes perdió las formas, elevando su tono de voz y lanzando fuertes insultos a la valenciana. Al ver la gravedad del asunto, los responsables de GH VIP han tenido que tomar medidas y han llamado a ambas por separado al confesionario. “Tengo que vivir con el miedo de que en la calle (...) ¿Qué me va a hacer en la calle?", se ha preguntado Naomi dentro de la casa, confesando que su compañera le ha amenazado seriamente. Tras una larga conversación con la dirección del programa, la de la Isla de las Tentaciones volvió a la casa, pero su compañera salió por otra puerta, quedando apartada del resto de participantes durante un tiempo.

¡Casi 14 kilos menos! El espectacular cambio físico de Yiya tras su paso por 'Supervivientes'

Desde el momento en el que comenzó el conflicto, la señal 24 horas de Mitele Plus, que muestra el día a día de los concursantes, dejó de emitir las imágenes de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Todo apunta a que será esta noche durante el debate presentado por Ion Aramendi, cuando se muestren los vídeos y se tome una decisión respecto a la permanencia de Yiya en el concurso. Durante un tiempo, la exconcursante de Supervivientes ha quedado apartada de la convivencia, propiciando un momento de incertidumbre. Tras varias horas en los que los propios concursantes comentaban entre ellos diversas hipótesis que ellos mismos barajaban, la periodista regresó con el resto de sus compañeros generando una gran tensión en la casa.

Conoce a la explosiva hija pequeña de Laura Bozzo a la que muchos comparan con Kim Kardashian

No es la primera vez que Yiya protagoniza una discusión durante la semana que lleva en el programa. Fue el pasado miércoles, en la emisión del Última hora, cuando Lara Álvarez se interesaba por conocer cómo se encontraba Albert, después de que este conociera el acercamiento que está surgiendo entre Michael y Naomi. A lo que el de Barcelona contestaba que sentía impotencia. Sin estar de acuerdo, Yiya le respondía a su confesión, “no quiere a nadie porque no se quiere a sí mismo”, palabras las cuales, no le sentaban bien a Laura Bozzo, que se ha convertido en fiel defensora de Infante. “Yo no voy a permitir eso. No voy a permitir que una persona que no conoce nada se meta acá”, declaraba la presentadora, llegando a encararse con la extremeña.

Yiya y Antonio David Flores, cara a cara tras su polémico concurso

El carácter de Yiya en 'Supervivientes'

Yiya se ha dado a conocer en televisión por su fuerte carácter. Durante su paso por Supervivientes, se enfrentó con gran parte de sus compañeros en la isla. Tras numerosas llamadas de atención por parte de la organización, la extremeña continuaba sin mejorar su conducta. Una de sus discusiones fue con Rocío Carrasco a la que llamó ‘morsa’, y por lo que fue nominada de forma disciplinar.