La reflexión de Xenia Tostado sobre el discurso de Meryl Streep que guardan un especial significado

Xenia Tostado no está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. El 31 de julio, la actriz tuvo que hacer frente al asesinato de Edwin Arrieta a manos, presuntamente de Daniel Sancho, hijo de su actual pareja, Rodolfo Sancho. Durante este tiempo, Tostado ha preferido mantenerse en un segundo plano en el caso, alejándose del foco mediático. La catalana, que ha reaparecido públicamente en su perfil público estas últimas semanas, ha compartido una reflexión sobre el discurso de Meryl Streep.

Meryl Streep durante esta última semana, se ha convertido en la protagonista de los Premios Princesa de Asturias. La que interpretaba a Donna en la película de Mamma Mía, ha logrado causar entusiasmo con su discurso en la recogida de su galardón: "Cuando siento el dolor o la alegría de otra persona, siento como si hubiera descubierto algo veraz. Me siento más viva y conectada. Pero, ¿conectada a qué? A otras personas. A la experiencia de ser otra persona. ¿Cuál es la magia de esta conexión? La empatía es el corazón palpitante del don del actor, es la corriente que nos conecta", ha dicho la actriz. Un discurso que ha causado emoción en todos, pero especialmente en Xenia Tostado, que ha querido apoyarse en las palabras de la estadounidense para expresar cómo se siente.

Sobre estas frases tan emotivas que hablan de su trayectoria profesional, Xenia Tostado ha querido lanzar una reflexión: “Hay persona que, influenciadas por la mentira que ronda nuestra profesión, y de la que en parte, todos somos responsables, creen que ser actor/actriz tiene que ver con fama y dinero. Gracias Meryl Streep por la verdad de tu corazón que es la verdad de muchos y muchas de los que nos mantenemos en pie más allá de las piedras del camino. Al servicio de la vida”, ha escrito la pareja de Rodolfo Sancho. Con estas palabras, la intérprete ha querido recalcar la importancia de que exista un mundo más empático.

La de Barcelona está haciendo todo lo posible por salir adelante y hacer que su hija, la que tiene en común con Rodolfo Sancho, no se vea involucrada en todo lo que ha sucedido: "Llevo días sintiendo la necesidad de expresar mi preocupación y el miedo que siento como madre. No sabemos si estamos seguros. Mi hija vive totalmente al margen de todo lo que está pasando y así será mientras podamos y nos lo permitan”, comunicaba Xenia Tostado. A la intérprete le ha sobrepasado toda la situación, "me duele el mundo", expresaba tras anunciar que volvía al trabajo.

Su otra reflexión

El discurso de Meryl Streep no ha sido su única reflexión. Xenia Tostado ha compartido un misterioso mensaje con un fondo negro y letras blancas, "que vivan las fotos que no se publican y los momentos que nadie sabe que pasaron", se puede leer. Con estas palabras, la catalana demuestra que hay que vivir el momento ajena a las nuevas tecnologías. Además, la actriz ha compartido el vídeo traducido del discurso de la estadounidense, que tanto le ha emocionado y una foto que muestra todos los personajes que ha realizado Streep.