Zeus Tous se sincera en 'GH VIP 8' y habla de la verdadera relación que tenía con su madre, Sara Montiel

Zeus Tous se ha abierto como nunca y cuenta la relación que tenía con su madre Sara Montiel. El hijo de la actriz, a sus 40 años se ha convertido en uno de los concursantes de la octava edición de GH VIP 8. Durante su estancia en la casa más famosa de la televisión, el cantante, además de haber encontrado el amor, también ha tenido la oportunidad de hablar sobre su pasado. En su última conversación con su compañera de reality Yiya, se ha sincerado sobre cómo fue el tiempo que pasó con su progenitora.

Los concursantes de 'GH VIP 8': de Jessica Bueno a Zeus Montiel

"Mi madre viajaba mucho. Ella vivía de otra manera, la veía pero era diferente. Los he querido a los dos, pero era más especial con mi padre y no por ello soy peor hijo", ha comenzado contando Zeus. La relación entre madre e hijo siempre ha estado marcada por numerosas subidas y bajadas. Durante sus primeros años de vida, el cantante veía como Sara paraba poco tiempo en casa, ya que vivía en una constante gira de conciertos y actuaciones. A pesar del poco tiempo que pasaban juntos, el hijo de Sara aún guarda muy buen recuerdo de la mujer que le dio la vida, tanto es así, que ha adoptado como nombre artístico el apellido de la de Ciudad Real.

Se cumplen diez años de la muerte de Sara Montiel: recordamos cómo es la vida actual de sus dos hijos, Thais y Zeus

No ha sido la primera vez que Zeus Tous ha hablado de su madre en el reality: “Sin apenas saber leer y escribir se aprendía fonéticamente los guiones. Estoy muy orgulloso de ser hijo de Sara Montiel", comentaba el concursante hace unos días, mostrando la admiración que siente por ella. Sin embargo, a pesar del cariño especial que le tiene a la cantante, Zeus no ha podido ocultar el vínculo irrompible que sentía con su padre: "Por lo que he vivido siempre he sentido más afinidad con mi padre, y eso que solo he vivido 8 años", ha terminado diciendo el hijo de la actriz.

El hijo de Sara Montiel, Zeus, revela cómo es la relación con su hermana Thais y cómo se encuentra ella

Recordemos que Sara Montiel y Pepe Tous fallecieron cuando el cantante era muy pequeño, por lo que no tuvo la oportunidad de despedirse de ellos como hubiese querido, "tanto de mi padre como de mi madre me ha dolido mucho no despedirme y solo quiero decir a la gente que todavía tiene a sus padres que los aproveche y que los quieran mucho porque cuando se van ya no vuelven", terminaba diciendo concursante de GH VIP 8.

El exadministrador de Sara Montiel condenado a dos años de cárcel por estafa

Zeus se gasta 25.000 euros en Gran Hermano Vip

El hijo de Sara Montiel se ha enamorado dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Zeus ha conocido a Susana, su nueva ilusión y uno de los motivos por el cual sonríe cada día en el reality. Esta semana, el público ha decidido que una de las expulsadas sea la modelo, algo que afectó mucho al cantante. Sin embargo, esta nueva edición guarda desde el inicio un secreto: La vida extra, que consiste en poder salvar a un expulsado a cambio de restar al premio final del concurso 25.000 euros. Tras la salida de su pareja, el hijo de Sara Montiel no ha dudado en ‘perjudicar’ a sus compañeros, para volver a pasar tiempo con su novia dentro del programa. "Me va a odiar mucha gente pero siempre me he pasado la vida pensando en los demás y yo creo que también tengo que pensar en la mía. Igual estoy haciendo el loco por los sentimientos que estoy ahora recibiendo y creo que voy a decir que sí, que me lo gasto", comentaba Zeus a Marta Flich justificando el motivo de su decisión.