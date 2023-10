Rafa Nadal lanza ilusionado un nuevo proyecto en su cuarto aniversario de boda con Mery Perelló

Cuatro años han pasado desde que Rafa Nadal y Mery Perelló sellaron su amor en un romántico, familiar e íntimo enlace celebrado en la fastuosa finca mallorquina Sa Fortalesa al que acudieron cerca de trescientos invitados. Ante todos ellos pronunciaron un 'sí, quiero' que llegaba catorce años después del comienzo de su historia de amor y que abrió las puertas de una vida conyugal que en 2021 les regaló a su primer hijo, un niño muy deseado que colmó de felicidad a toda la familia. Este jueves 19 de octubre, coincidiendo con el cuarto aniversario de boda, el tenista de Manacor ha presentado un nuevo proyecto, un lanzamiento que coincide con su etapa más incierta a nivel deportivo, ya que sigue recuperándose de la operación de psoas y cadera a la que se sometió a principios del pasado mes de junio.

Un novedoso reto profesional

Sin esconder su característica sonrisa que le acompaña hasta en sus capítulos vitales menos fáciles como el actual, Rafa ha viajado a la capital para presentar su nuevo proyecto empresarial: una marca de complementos alimenticios orientada a la actividad deportiva y el bienestar físico y mental. Bajo el nombre NDL Pro-Health y de la mano de Cantabria Labs se ha sumergido en este proyecto diseñado "para acompañar los momentos del antes, durante y después del ejercicio físico" y dirigido "a todas las personas que realizan deporte con frecuencia", tal y como ha expresado el catorce veces campeón de Roland Garros, que ha animado a sus fans a unirse a "nuestra forma de hacer un estilo de vida saludable" y "entrenar para la vida".

El esposo de Mery Perelló, que hace diez días celebró la segunda vuelta al sol de su primogénito, ha sido recibido entre aplausos y una ensordecedora ovación en el auditorio del Museo del Traje, donde se ha celebrado el acto en el que ha estado arropado por Juan Matji, presidente de Cantabria Labs, con quien ha dado los detalles de esta novedosa aventura profesional, "muy divertida" en palabras de este. Un reto que lleva la marca España por bandera y que nace más de cuatro años después de que Rafa y la compañía unieran sus caminos para remar hacia la misma dirección en otros trabajos. Antes de que el considerado por muchos el mejor tenista de la historia en pistas de tierra batida​​​ pasara por el altar ya estaba vinculado a Cantabria Labs, a quienes considera parte de su familia y un importante sostén. "Empezamos en un sector que es complicado, con competencia, pero creo que tenemos el conocimiento de lo que se necesita para tener una buena complementación diaria", ha reflexionado el hermano de Maribel Nadal.

La felicidad de Rafa Nadal y Mery Perelló en el primer cumpleaños de su hijo ante un futuro plagado de incógnitas

Recordamos la boda de Rafa Nadal y Mery Perelló en su cuarto aniversario, el segundo como felices papás

Sin fecha fijada para su regreso a las pistas

Desde el escenario, ante una gran masa de invitados y visiblemente entusiasmado con este lanzamiento, Rafa ha comentado que es "muy consciente de que cuidar el cuerpo es vital, no solo para practicar deporte, sino para tener salud y una vitalidad necesaria para realmente ser feliz": "Ese es el objetivo de esta nueva aventura, en la que deseamos generar confianza, resultar interesantes y ayudar a la gente", ha reconocido ahora que está haciendo pequeños avances enfocados a su mejoría. "A día de hoy entreno lo que puedo y lo que me deja mi cuerpo, pero es cierto que estoy entrenando más ahora que hace un mes, con lo cual es positivo. En mi situación actual, en mi proceso de recuperación de una cirugía, voy intentando dar pasitos hacia adelante. A ver si puedo ir incrementando las horas de entrenamiento y coger el ritmo necesario para poder volver a competir", ha manifestado con actitud optimista y ante un entregado público que ha escuchado con atención su emotiva comparecencia.

Durante su ponencia, Rafa ha dicho que por el momento no tiene fecha fijada de regreso a las pistas, pues va "día a día", superando sus molestias y siguiendo las indicaciones médicas, siendo su primera "opción real" para su vuelta el inicio de 2024, en enero, en el Abierto de Australia, "pero, a día de hoy, no estoy en disposición de deciros algo que no sé": "Estoy un poco mejor que hace unas semanas, pero no estoy aún para pensar en una vuelta a la competición", ha concluido con ilusión, determinación y evidente disposición.

Rafa Nadal descubre cómo ha sido su vida familiar durante estos meses de retirada