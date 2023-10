Todas las claves de la temporada final de 'Cuéntame cómo pasó'

Cuéntame cómo pasó estrena su temporada final este miércoles a las 22:40 horas en Televisión Española. La familia Alcántara se despedirá de los espectadores con siete intensos capítulos que abarcarán desde 1994 a 2001. Cada uno estará dedicado a uno de los siete personajes troncales de la ficción y se desarrollará en un año diferente.

El último episodio emitido hasta la fecha, Una buena persona, dejó a los espectadores en septiembre de 1994, con el corazón encogido y tramas sin resolver, como el incierto futuro de Oriol, el hijo skinhead de Inés. El capítulo de esta noche, Mercedes, la fuerza, se centrará en la figura de Mercedes y comenzará con un salto temporal, en el año 2001 con la familia reunida en Sagrillas por un triste acontecimiento.

A a juzgar por las imágenes de los avances, el triste acontecimiento que reúne a los Alcántara podría ser el entierro de doña Herminia, personaje que interpreta María Galiana. "Yo creo que los avances que están poniendo cuentan mucho. Yo creo que en esta temporada hablamos de cosas muy importantes. Hablamos de la vida. Hablamos de la muerte. Hablamos de la herencia material y la de los afectos", dijo Ana Duato en la Cadena Ser. De hecho, hasta la propia María Galiana se pronunció al respecto. "Herminia tiene un final. Tendrá que tenerlo como lo tuvo Chanquete”, expresó en Fórmula TV comparando su personaje con el de Antonio Ferrandis en Verano azul.

En ese momento, la relación de los Alcántara está rota. El origen del enfrentamiento hay que buscarlo en la Nochevieja de 1994, cuando la familia al completo, a falta de Carlos que sigue viviendo en Nueva York, se reúne para celebrar fin de año. El legado de los Alcántara hace estallar la tranquilidad de la familia. La herencia que Antonio y Mercedes quieren dejar a sus hijos, tanto en lo material como en lo emocional, enfrentará a cada uno de los Alcántara y a su papel en la familia, y hará visibles los conflictos que existen entre ellos.

En esas fechas, Mercedes se enfrenta en esas fechas a una revisión médica que le hace replantearse algunas cosas. Cabe recordar que la matriarca del clan ya tuvo un cáncer de pecho y en la entrevista que concedió a la Cadena Ser dijo que en esta temporada "Merche está en muchas mujeres, como en aquellas que han sufrido un cáncer. ¿Tú sabes la cercanía, lo que me han mostrado de ellas, la valentía, la entereza, que yo me he tenido que inspirar para una Mercedes que... que las considero heroínas. Que luchan, sobre todo, porque sus familias no luchan", declaró.

Tras esta revisión médica, Mercedes habla con Antonio y toman una decisión que pone patas arriba a la familia. La herencia que quieren dejar a sus hijos, tanto en lo material como en lo emocional, enfrentará a cada uno de los Alcántara y a su papel en la familia, y hará visibles los conflictos que existen entre ellos.

El legado familiar, no solo material sino también emocional, abre heridas del pasado que parecían cicatrizadas, sobre todo en Inés, que siempre ha tenido la sensación de que en su familia nunca la han valorado como se merece. En esta temporada, la primogénita de los Alcántara protagonizará un tenso enfrentamiento con su madre mientras intenta reconducir el camino de su hijo.

Tony, por su parte, lleva una vida más tranquila desde que dejó de trabajar en Moncloa, pero una inesperada oferta de trabajo le hará dudar, de nuevo, entre su vida profesional y personal al lado de Deborah y sus dos hijos, Santi y la pequeña Sol. En uno de los avances, Tony, que encabeza la revolución del periodismo digital, parece que sufre un infarto, una enfermedad que también sufrió su padre. Antonio, en esta temporada, aprenderá a hacerse mayor y los espectadores disfrutarán al ver su reacción con la llegada de internet y el uso de teléfonos móviles.

María está muy centrada en la carrera de Medicina, pero además se involucra en la lucha de los estudiantes por sus derechos. Además, vivirá muy de cerca, según ha adelantado Ana Duato, el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Carlos, que vuelve a casa con Karina, va a encontrarse un país y una familia muy distintos a los que dejó.