Scarlett Johansson cuenta su experiencia como madre de un niño, de dos años, y una niña, de nueve

Pocas detalles personales conocemos de su familia, pero Scarlett Johansson ha hecho una excepción para hablar de cómo etá siendo criar a un niño de dos años, nacido de su matrimonio con Colin Jost, y cómo fue esta etapa de su hija, que ahora tiene nueve años nueve, fruto de su relación con su exmarido Romain Dauriac, de quien se divorció en 2017. La estrella de Viuda negra se ha sincerado sobre "los terribles dos años" del pequeño Cosmo, desde que los cumpliera el pasado mes de agosto. A diferencia de lo que muchos puedan creer, la actriz ha revelado que está sorprendida por cómo está actuando su hijo. A esta edad los niños caminan, hablan, saltan, corren y son una fuente inagotable de energía, además de experimentar las temidas rabietas, sin embargo la estrella de Marvel contó que "los terribles dos" más que del bebé son cómo los lleva ella "físicamente".

Johansson asistió a la 17ª edición anual de los Golden Heart Awards y compartió los malabares que tiene que hacer para cuidar a su hijo ahora que su esposo, Colin Jost, ha vuelto a Saturday Night Live después de que haya concluido a huelga de guionistas. "Definitivamente es un ajuste en el hogar", dice la actriz, de 38 años, que tiene cuatro películas en producción. La actriz se ausentó de sus labores como madre para acudir a esta entrega de premios en la que recibió un homenajeada por su silenciosa y desinteresada en causas como el SIDA, el cáncer, la alimentación, el hambre y la inclusión. Aprovechó el momento para alabar la profesión de su marido y sus compañeros: "Estoy muy emocionada por todos los escritores y todos los actores de SNL. Están desesperados por volver a trabajar haciendo lo que aman. Esos tipos son increíbles. Y los necesitamos ahora más que nunca".

Esto no quita para que el matrimonio tenga que ver cómo se organizan en casa. En el rodaje de Asteroid City, el pequeño Cosmo todavía era un bebé y su madre se lo llevaba al set. "La gente estaba emocionada de ver al bebé, no a mí. Decían: 'Oh, eres tú. ¿Dónde está el bebé?'", cuenta sobre el niño, que se convirtió en el bebé del set. "Mi familia vino [conmigo al set]. Mi esposo y mi bebé lo hicieron porque acabábamos de tener un hijo", señaló sobre los primeros meses después de su nacimiento.

Scarlett aprovecha para pasar tiempo con su familia entre toma y toma.. La pequeña Rose, que ahora tiene nueve años, la hemos visto desde niña en algunos de los rodajes de la actriz. Cuando era pequeña esa etapa resultó todo un desafío para la actriz. La protagonista de Los Vengadores bromeó diciendo que criar a un niño pequeño era como "estar en una relación emocionalmente abusiva", señaló en el podcast The Skinny Confidential Him & Her. "Es realmente difícil", señaló. "Recuerdo a mi hija cuando tenía dos años y pensé: 'Esto es genial. No sé de qué están hablando todos'. Y luego cumplió tres años y es tan intenso. No hay razonamiento", continuó Johansson. "Es simplemente una locura", señaló entonces, mientras aguarda con cautela la llegada de los próximos meses del lpequeño Cosmo.

