Felizmente casada, con cuatro hijos y cinco nietos: descubrimos a la gran familia de la premiada Meryl Streep

Meryl Streep, premio Princesa de Asturias de las Artes 2023, no hubiera sido la gran actriz que es hoy en día si no fuera por su familia. Detrás de una brillante y laureada carrera de más de cuatro décadas tras los focos, se esconde una feliz esposa y madre de cuatro hijos, quienes han influido en gran medida en su extensa y admirada filmografía. Después de vivir un episodio tan traumático como fue la muerte de su pareja, el intérprete de El padrino John Cazale, a causa de un cáncer de pulmón, conoció al que hoy es su marido y con quien lleva 45 años de feliz matrimonio: Don Gummer.

-Meryl Streep, la fascinante actriz a la que la reina Letizia le hubiera gustado entrevistar

El hermano de la actriz se convirtió en pieza clave de la relación, ya que gracias a él se conocieron. La muerte de John Cazale, con quien vivía en un apartamento del barrio neoyorquino de Tribeca, hizo que atravesara una de las etapas más tristes y difíciles de su vida. Su hermano Harry William, muy preocupado por ella, quiso ayudarla a hacer la mudanza del piso en el que había vivido con su novio plagado de recuerdos y acudió con uno de sus mejores amigos, el escultor Don Gummer. Entonces la actriz rodaba la película Kramer contra Kramer, que le valió su primer Oscar, y entre ellos surgió un flechazo. En septiembre de 1978 Meryl Streep contraía matrimonio con Don Gummer y desde entonces forman uno de los matrimonios más solidos y admirados de Hollywood. Su historia de amor ha sido un ejemplo de respeto y admiración que dura ya más de cuatro décadas.

No podemos olvidar el discurso que le dedicó Meryl Streep a su marido tras ganar el Oscar por La dama de hierro. Con la voz entrecortada y las lágrimas en los ojos, le dijo a su marido que todo lo que más valora de su vida se lo había dado él. "Puedes ser la actriz más premiada del mundo, pero cuando después de cuarenta años los brazos de ese hombre que te mira enamorado desde la platea siguen siendo ese lugar seguro donde te sientes amada y comprendida, entonces eso y solo eso es el verdadero éxito, y no la estatuilla que tienes entre las manos".

-Meryl Streep conversará con Antonio Banderas en Oviedo con motivo de los Premios Princesa de Asturias

De su unión nacieron cuatro hijos, todos ellos han seguido sus pasos en el mundo de las artes. Henry Wolfe, que tiene 43 años, es músico y actor y la persona que le hizo dar un nuevo rumbo a su vida. La experiencia de la maternidad le hizo replantearse su vida a pesar de estar en un momento cumbre de su carrera. Renunció a rodajes y no permitió estar alejada de su familia más de quince días. Henry probó suerte en el cine con películas como Lying, El buen pastor, Wolfe with an E o The Wait, afición que compaginó con su grupo de música. Desde junio de 2019 está casado con la acupunturista Tamryn Storm Hawker, con quien actualmente tiene dos hijos: Ida June, de tres años, y Quinn William, de uno.

La actriz estaba embarazada de cinco meses cuando recibió su segundo Oscar por La decisión de Sophie. Su hija Mamie Gummer nació el 3 de agosto de 1983 en Nueva York. De todos sus hijos es quizá la más parecida a la intérprete y es la que primero siguió sus pasos. A sus 40 años ya ha participado en casi medio centenar de películas con su madre y ha aparecido en series de televisión de gran éxito como The Good Wife y True Detective. A nivel sentimental, ha estado casada en dos ocasiones. Gummer se casó en primeras nupcias con el actor Ben Walker en 2011, pero se divorciaron dos años después. Actualmente está casada con el guionista Mehar Sethi desde 2019 y es madre de dos hijos.

-La boda (con doble celebración) de Grace Gummer, hija de Meryl Streep

Grace, de 37 años, debutó en el cine siendo una niña en la película La casa de los espíritus. Estudió Historia del Arte e Italiano en la Universidad de Vassar, pero quiso dedicarse a la interpretación. Sus películas de mayor éxito han sido Frances Ha y Deuda de honor o las series The Newsroom y American Horror Story. Su boda con el músico Tay Strathairn, hijo del actor David Strathairn (Buenas noches y buena suerte), apenas duró 42 días. La hija de Streep solicitó el divorcio y actualmente está casada con otro músico, el DJ, compositor y productor Mark Ronsoy, con quien tiene un hijo.

Por último, Louisa Jacobson, de 32 años, es la pequeña de los cuatro hijos de la oscarizada actriz y el escultor. Vino al mundo cuando la estrella de Los puentes de Madison tenía 42 años. Se graduó en Psicología con mención especial en Historia del Arte, y más tarde decidió dar rienda suelta a su gran pasión e ingresó en la escuela de Teatro de Yale. Debutó en televisión con la nueva serie del creador de Downton Abbey, La edad dorada, en 2022.