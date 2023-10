Conmoción tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Álvaro Prieto cuatro días después de su desaparición

Se confirman los peores presagios. La Policía ha confirmado que el cuerpo sin vida hallado entre dos vagones de un tren en Sevilla es el de Álvaro Prieto, el futbolista, de 18 años, que jugaba en el juvenil del Cordoba F.C. y que desapareció el pasado 12 de octubre en la estación de Santa Justa en Sevilla. Un reportero de TVE que investigaba su desaparición ha descubierto un cadáver entre dos vagones de un tren de media distancia y la Policía ha sido la encargada de confirmar la identidad del joven.

Tras conocer el triste suceso, las muestras de dolor y consternación no han dejado de sucederse. "Desde el Córdoba CF lamentamos informar de que nuestro jugador juvenil Álvaro Prieto ha sido finalmente encontrado sin vida", ha sido la nota enviada desde el club en el jugaba. El presidente de Andalucía Juanma Moreno ha expresado sus condolencias a la familia del futbolista: "Conmovido por el trágico desenlace de la desaparición de Álvaro Prieto, que nos ha tenido con el alma en vilo todos estos días. Ahora es el momento de estar con la familia. Todo el cariño de Andalucía para ellos. Esperamos que pronto se aclaren las circunstancias de esta muerte". Renfe ha emitido un comunicado oficial en el que expresa su pésame a la familia de Álvaro Prieto y ofrece la última hora del hallazgo. "-El tren donde ha aparecido no prestaba servicio por avería. -Desde agosto no se ha movido ni ha pasado revisión. -Hoy realizaba una maniobra sin viajeros. -Renfe colabora en la investigación con la Policía", son punto por punto los detalles que ha ofrecido la empresa de transporte ferroviario que arrojan todavía más incertidumbre a la investigación.

-El futbolista Santi Mina, condenado a cuatro años de prisión por abuso sexual

Álvaro Prieto viajó de Córdoba a Sevilla el pasado 11 de octubre para salir de fiesta con unos amigos. Al día siguiente tenía un billete de tren a las 07:35 de regreso a casa, pero no llegó a tiempo y perdió el tren. Antes de llegar a la estación apenas le quedaba batería en el móvil, pero la suficiente para enviar un mensaje a sus padres sobre las siete de la mañana diciéndoles: "Ya voy para la parada”. Después de perder su tren, se quedó sin batería en el móvil y no disponía de dinero en efectivo para comprar otro billete, aún así trató de coger otro tren que salía a las 8.55, atravesando incluso las vías, pero al no tener billete le denegaron el acceso. En un nuevo intento por regresar a casa, trató de acceder de nuevo a las vías desde el exterior de la estación sin tampoco lograrlo. De ahí que la Unidad Canina de la UME concentrará su búsqueda en las inmediaciones de Santa Justa porque allí es donde el joven futbolista y estudiante de Ingeniería fue visto por última vez y la Policía barajaba que pudiera haber sido atropellado por un convoy.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado activaron una investigación y la familia de Álvaro Prieto le ha buscado desesperadamente durante cuatro días, mientras las autoridades pedían la colaboración ciudadana, difundiendo mensajes en redes sociales, recabando información de testigos y visionando las cámaras para dar con alguna pista que les pueda llevar al paradero de Álvaro Prieto. La incertidumbre, angustia y desesperación era mayor a medida que pasaban las horas. La madre de Álvaro Prieto descartó por completo la posibilidad de que su hijo no quisiera volver a casa y temió que hubiese sido atropellado. Y cuatro días después de su desaparición se confirma la peor de las noticias: el fallecimiento del joven cordobés.

La Universidad de Córdoba ha acordado decretar tres días de luto oficial por el fallecimiento del estudiante Álvaro Prieto. "Profundamente conmocionados por la dramática noticia del fallecimiento de Álvaro Prieto, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Córdoba", señala el rector, Manuel Torralbo, que ha trasladado "la tristeza y desolación que hoy nos sacude tras este desgarrador desenlace".

-La historia de superación de Carson Pickett, la mujer que rompe moldes en el fútbol de primer nivel