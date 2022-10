La historia de superación de Carson Pickett, la mujer que rompe moldes en el fútbol de primer nivel

Carson Pickett, de 29 años, no lo ha tenido fácil. Su madre nunca se hizo una ecografía cuando estaba embarazada de ella porque prefería no saber hasta el momento del parto si lo que esperaba era niño o niña. Por eso la sorpresa fue mayúscula cuando vio por primera vez a su bebé y comprobó que le faltaba la mano y el brazo izquierdos. "Quiero que la gente sepa que, aunque se considera una discapacidad, no lo es", aseguraba Carson en rueda de prensa. "Puedo hacer cualquier cosa que otra persona pueda hacer".

Su admirable tesón se encarga de que así sea, si bien la base de todo son sus padres, que supieron ayudarle a crear, desde muy pequeña, la seguridad en sí misma necesaria para afrontar la vida. Eso no significa que por el camino no haya sentido frustraciones añadidas, como el no lograr aprender a atarse los zapatos. "Hubo momentos en los que lloré", reconoce.

Pero incluso de un obstáculo crea oportunidades. Tras varios años en el fútbol profesional, firmó un acuerdo con Nike para colaborar con la elaboración de unas zapatillas sin cordones, con cierre de correa envolvente, accesibles prácticamente para todo el mundo. En medio, sin embargo, no niega el sufrimiento.

Especialmente difícil para ella fue afrontar, cuando empezaba a despuntar sobre el césped, que los medios de comunicación se interesaban más por la extremidad ausente que por su juego. Pero poco a poco, incluso a eso ha sabido darle la vuelta. Ha entendido que ella puede servir de inspiración y ayudar a otras personas en una situación similar.

En ese sentido, marcó un antes y un después un encuentro muy especial en un estadio. En 2019 conoció a su mayor fan, Joseph Tidd, un niño que entonces tenía unos dos años y que, al igual que ella, nació sin antebrazo. Pickett subió a sus redes sociales una foto con el pequeño, al que dedicaba un conmovedor mensaje: "El fútbol significa todo para mí, pero la oportunidad que me brinda para cosas como esta se lleva la palma. Joseph, eres mi nuevo héroe de por vida".

Siempre está dispuesta a ayudar, aunque sus ojos brillan tanto o más que a quien intenta animar. Hace tan solo unos días compartió un encuentro, esta vez con una niña de 4 años, a la que también le falta el antebrazo. La pequeña está de espaldas y no se le ve la cara, pero la ilusión en el rostro de Pickett es más que palpable. "Es increíble lograr algo que nadie más que tú cree que podrás", subraya. "Muchas personas pueden dudar de ti porque no te entienden, pero creo que yo puedo servir de ejemplo".

Y tanto que sirve de ejemplo. Es un modelo a seguir que siempre ha mostrado una fortaleza admirable. En un momento determinado, incluso, siendo aún menor de edad, se negó a usar su prótesis. Si bien es evidente que desde niña ha tenido que enfrentarse a dificultades y retos que eran ajenos a la mayoría de niños, eso no ha sido impedimento para que Carson pueda alcanzar sus sueños. A base de esfuerzo, lo ha logrado.

Juega en el North Carolina Courage, equipo de la Liga de fútbol femenino de Estados Unidos. Con la Selección de su país se estrenó el pasado mes de junio en un partido amistoso contra Colombia. Este martes repite ante España. Con la ausencia de 15 jugadoras del combinado español tras su controvertida renuncia, Carson Pickett y sus compañeras de equipo no se lo podrán nada fácil a nuestra Selección.