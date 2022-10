Daniela Guillén y Gabriela Seisdedos, de 16 y 28 años, hacen historia en el Motocross femenino

El Motocross femenino se está abriendo camino de manera espectacular en España de la mano de Daniela Guillén y Gabriela Seisdedos. Es la primera vez que un combinado español gana una competición internacional de motocross por equipos y lo han hecho ellas este domingo, al proclamarse ganadoras del Campeonato de las Naciones Europeas. Con tan solo 16 años, Guillén sorprende a propios y a extraños. Ya acaparó titulares en la prensa deportiva el pasado mes de mayo, cuando se convirtió en la primera española en subir al podio en una de las pruebas de un mundial, en el Gran Premio de Cerdeña. Seisdedos, de 27 años, por su parte, es la piloto que más veces se ha alzado con el título de Campeona Nacional. Juntas, parecen no tener rival.

"Ha sido increíble", decía con gran emoción Daniela a la Real Federación Motociclista Española. "Personalmente me he sentido muy bien durante todo el fin de semana, pero esto no hubiera sido posible sin el gran trabajo que ha hecho todo el equipo". Para Gabriela, "conseguir un título como este es un auténtico sueño hecho realidad" y, aunque reconocía no haber estado al cien por cien, ha "dado todo lo que tenía para conseguir el objetivo", sobre todo, porque "en una prueba de este tipo no quieres fallar al equipo".

Gabriela arrastraba un terrible dolor de antebrazos que le ha dificultado enormemente estar en pleno rendimiento, pero aun así se ha mantenido en los primeros puestos durante toda la carrera gracias a un esfuerzo sobrehumano. Mientras, Daniela ganaba con contundencia las dos mangas del campeonato. La increíble labor del tándem ha convertido a España en referente mundial en el motocross femenino.

Daniela Guillén, la niña que creció sobre dos ruedas

Tiene 16 años, sí, pero Daniela Guillén no es precisamente una novata en motocross. Se subió por primera vez a una moto a los tres añitos y, desde entonces, esta ha sido su gran pasión. Tanto es así que en 2021 se convirtió en la debutante más joven de la historia de este deporte en un mundial. Pocos meses después, en mayo de este año, lograba que la camiseta española se subiera por primera vez al podio de un campeonato internacional y ahora, junto a Gabriela Seisdedos, la primera que un equipo de nuestro país se alzaba con la victoria. Seguro que seguirá dando mucho que hablar.

Gabriela Seisdedos, pionera en España

Criada en una familia de gran afición por las motos, Gabriela Seisdedos pronto experimentó qué era eso de estar sobre dos ruedas. Lo hizo con 7 ó 8 años y, casi de inmediato, comenzó a competir. Con 17 se proclamó por primera vez campeona de España, título que lograría hasta en ocho ocasiones más, convirtiéndose así en la mujer que más veces lo ha conseguido. Más allá del número de veces que se haya hecho con la victoria, el gran valor de Gabriela en este deporte es que es una auténtica pionera que ha convertido el motocross en una profesión para las mujeres que, hasta entonces, competían “a un nivel más amateur”, según explicaba ella misma en El Mundo hace unos meses.