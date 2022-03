Amanda Sampedro: “da igual el deporte que sea, las niñas han tenido que hacer siempre un mayor esfuerzo”

¿Hace lo mismo con la igualdad, no solo en el deporte?

El deporte y la igualdad, afortunadamente, van cada vez más unidos. De hecho, yo lo definiría más bien como una tendencia hacia la visión de que el deporte no tiene género. Para mí, los deportes en general no lo tienen y aquello que a ti te haga feliz, que te guste hacer y aquello en lo que tengas talento es lo que tienes que luchar.

¿Tú has notado cambios en este sentido desde que empezaste?

Está claro que a lo largo de los años hay que superar diferentes barreras y, lógicamente, yo misma he tenido que realizar algunos cambios desde que comencé mi carrera. Por ejemplo, empecé bien pequeña a jugar al fútbol y recuerdo que, cuando ascendí al primer equipo, teníamos que entrenar a las 20h porque el resto de mis compañeras no salían de trabajar hasta las 19h. Eso, hoy en día, ya no ocurre. La gran mayoría de las jugadoras profesionales pueden vivir de su deporte, quitando algunos equipos que no pueden llegar a ofrecer un salario que a las futbolistas les permita sentirse cómodas y deben complementar sus ingresos con otras actividades.

¿Cómo es ser un referente para las niñas en el deporte?

Para mí, ser un referente es algo emocionante e ilusionante, porque te hace sentir que tienes que ser un ejemplo tanto fuera como dentro del campo. Yo soy mucho de niños y niñas, me hace mucha ilusión cuando se acercan a pedirme una fotografía o un autógrafo. Eso, de verdad, me alegra el día. Además, en mi infancia, no tuve la suerte de tener referentes femeninos que jugaran al fútbol. Conseguirlo era muy difícil. Pero, hoy en día, es bueno que tanto hombres como mujeres sean un referente dentro del deporte.