Quince jugadoras de la Selección española de fútbol renuncian: quiénes son y qué ha pasado

A diez meses del Mundial, 15 jugadoras se revelan como nunca antes se había hecho en España: renunciando a ser convocadas por la Selección femenina de fútbol mientras continúe al frente el actual seleccionador nacional, Jorge Vilda. Los desencuentros con él vienen de antaño y no han ocultado nunca su malestar por el nivel de exigencia que pide y que ellas consideran muy inferior al que un equipo como este requiere. Es ahora cuando han decidido unir fuerzas, a pesar de que este gesto puede tener consecuencias a nivel profesional; la primera de ellas, llegar o no precisamente al Mundial.

Entre las 15 futbolistas que este jueves enviaban su email de renuncia a la Federación, se encuentran algunas de las máximas figuras del equipo español, como Patri Guijarro, convertida en capitana de la Selección este verano, pero no se han sumado otras que habían alzado anteriormente su voz contra Vidal, como Irene Paredes o Jennifer Hermoso. Tampoco lo habría hecho la actual Balón de Oro, Alexa Putellas.

Quienes han renunciado a jugar con la Selección son, según publica Marca, Ainhoa Vicente Moraza, Patri Guijarro, Leila Ouahabi, Lucía García, Mapi León, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Andrea Pereira, Mariona Caldentey, Sandra Paños, Lola Gallardo, Nerea Eizaguirre y Amaiur Sarriegi. Todas ellas argumentan que la situación les afecta "de forma importante" en su "estado emocional" y, en consecuencia, en su "salud", por lo que renuncian a jugar con la Selección "mientras no se revierta", esto es, mientras Vidal siga siendo el seleccionador nacional.

Cada una de ellas habría mandado el email después de pedir la destitución de Jorge Vilda y de la negativa de la Federación Española de Fútbol presidida por Luis Rubiales de acceder a esa solicitud. Tras la renuncia casi en bloque, Rubiales ha emitido un comunicado en el que señala que se trata de una situación sin precedentes en el fútbol tanto femenino como masculino en todo el mundo y ha sido más que contundente al reiterar su apoyo a Vidal.

"La RFEF no va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entra dentro de sus competencias", asegura en el comunicado. "La Federación no va a admitir ningún tipo de presión por parte de ninguna jugadora a la hora de adoptar medidas de ámbito deportivo".

Añade, además, que "no acudir a una llamada de la selección es calificado como una infracción muy grave" que, según la legislación española, "puede acarrear sanciones de entre dos y cinco años de inhabilitación". Asegura que no llegarán a este extremo con ellas, simplemente no las convocarán: "La Federación contará únicamente con futbolistas comprometidas aunque tenga que jugar con juveniles", asegura.