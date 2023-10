Sin noticias de Álvaro Prieto, el futbolista del Córdoba F.C. desaparecido en Sevilla

Álvaro Prieto López, el futbolista de 18 años que juega en el equipo juvenil del Córdoba C.F., lleva cuatro días desaparecido. El pasado 11 de octubre el joven viajó de Córdoba a Sevilla para salir por la capital hispalense con amigos y al día siguiente, 12 de octubre, debía haber cogido un tren en la estación sevillana de Santa Justa para regresar a su casa. Esa mañana en la estación de tren de Sevilla se pierde la pista del jugador y desde hace varios días las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado buscan sin descanso cualquier indicio que les lleve hasta el joven desaparecido.

Álvaro Prieto debería haber cogido el tren de vuelta a Córdoba el 12 de octubre a las 7:20 de la mañana en la estación de Santa Justa, pero no llegó a tiempo y perdió el tren. Trató de montarse en otro con destino Barcelona, con parada en Córdoba, pero al no llevar billete, haberse quedado sin batería en el móvil y no tener dinero en efectivo, fue interceptado por el personal de seguridad que le impidió coger ese tren. Es entonces cuando se pierde la pista de Álvaro y las últimas imágenes del joven captadas por las cámaras de seguridad corresponden a su salida caminando de la estación hispalense hacia la avenida de Kansas City.

La Policía Nacional activó una investigación y difundió un mensaje en redes sociales, solicitando colaboración ciudadana en la búsqueda de Álvaro Prieto López. En el momento en el que se pierde su rastro, vestía una camisa verde y un pantalón beige, y en el mensaje se incluye una descripción física del joven, de 18 años de edad, 1,8 metros de altura, con el ruego de contactar con los números 091, 092 o 112 en caso de contar con alguna información sobre su paradero. No se descarta ninguna hipótesis y la Policía sigue buscando testigos y realizando un visionado de las cámaras para dar con alguna pista que les pueda llevar al paradero de Álvaro Prieto. La unidad canina de la UME (Unidad Militar de Emergencias) ha buscado a Álvaro Prieto entre las vías del tren de Santa Justa durante varias horas sin éxito.

A su vez, el Córdoba FC, equipo donde milita, ha difundido imágenes del joven desaparecido pidiendo difusión para ayudar a encontrarlo. El entrenador del primer equipo del Córdoba CF, Iván Ania, quiso trasladar los buenos deseos de todo el club para que la desaparición del jugador "se quede en un susto" y desde la plantilla envió "todo su apoyo a la familia de Álvaro Prieto".

La familia de Álvaro Prieto no tiene noticias desde primera hora del día 12 de octubre, que avisó a su madre con un mensaje de que iba camino a la estación cuando apenas le quedaba algo de batería en el móvil. La incertidumbre, angustia y desesperación es mayor a medida que pasan las horas. La madre de Álvaro Prieto teme que se haya subido en un coche en un intento por llegar a Córdoba y le haya pasado algo o que le hayan atropellado. El coordinador de la ONG SOS Desaparecidos en Andalucía le describe como "un chaval joven de 18 años y deportista de élite, buen estudiante [estudia una ingeniería en Córdoba], con una relación personal bastante buena, también buena relación con sus amigos, sin ningún tipo de problemas. Lo que inquieta es la voluntad del desaparecido de llegar a Córdoba por cualquier medio", destaca. Las autoridades aseguran que la colaboración ciudadana es fundamental para ayudar a encontrar al desaparecido.