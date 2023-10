Los reyes de Países Bajos y su hija la princesa Amalia, en la preboda de la duquesa de Medinaceli en Jerez

Jerez de la Frontera se convierte este fin de semana en cumbre de la aristocracia y la realeza. Ya han comenzado los festejos por la boda de Vitoria de Hohenlohe y Maxime Corneille con una fiesta previa a la que han asistido los reyes Guillemo y Máxima de los Países Bajos, junto a su hija mayor, la princesa Amalia. La familia ha sido fotografiada a su llegada al evento, al que también ha acudido la ahora princesa jordana Miriam Ungría, junto a su hijo Boris de Bulgaria, además de miembros de la familia de la novia como Luis Medina, hijo de Naty Abascal.

Los Orange siempre han sido unos apasionados de España y de Andalucía -no en vano el monarca conoció a su esposa en esta tierra- y eso se refleja también en sus looks. Aunque no se les aprecia el estilismo al completo, la reina Máxima cubre su atuendo con un mantón rojo de inspiración flamenca, mientras que su hija, luce un moño bajo con una enorme flor muy acorde con el estilo que se respira en Jerez de la Frontera.