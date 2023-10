Una buena noticia para Chiara Ferragni y Fedez tras sus semanas más complicadas

Después del susto que vivieron hace dos semanas, Chiara Ferragni y Fedez vuelven a sonreír. La influencer y su marido han compartido una buena noticia que llega días después de que el artista italiano tuviera que ser hospitalizado de urgencia por culpa de una grave hemorragia interna que le provocaron dos úlceras. "La nueva casa está casi lista", es el mensaje que ha compartido Chiara con sus más de 26,5 millones de seguidores para decirles que muy pronto podrán estrenar su nuevo hogar.

Felices y muy sonrientes, la empresaria y el cantante han posado junto a sus dos hijos, Leone (5) y Vittoria (2), en algunos rincones de este espectacular apartamento que se encuentra en Milán. Tal y como puede verse en las imágenes, la casa no puede ser más impresionante y cuenta con varias estancias, terraza y una original escalera de caracol. La pareja ha elegido los tonos neutros en toda la gama de marrones, grises, blancos... aunque algunas habitaciones tienen un toque más original, y también han combinado diferentes materiales para conseguir, sin duda alguna, la casa de sus sueños.

"Paso a paso se va armando la nueva casa. Estará lista (ojalá) en octubre de 2023", dijo Chiara el pasado mes de julio. Y parece que su deseo se va a cumplir, ya que la reforma está muy avanzada. Ya tienen puestas todas las luces, la encimera de la cocina, los baños, el vestidor... aunque todavía les queda decidir cómo van a decorar, por ejemplo, la terraza, desde las que tienen unas maravillosas vistas de la capital italiana.

Los seguidores de Chiara y Fedez se han alegrado mucho de verles tan contentos y así se lo han hecho saber con sus cariñosos comentarios. "La enfermedad nos enseña a valorar aún más lo que tenemos", "La casa es preciosa, espero que os traiga mucha alegría y serenidad", "Fedez también necesitaba un cambio para sentirse mejor", "Os deseo todo lo bueno de este mundo", "Sois los mejores", "Me alegra veros tan unidos", "¿Qué mejor forma de dejar atrás un mal momento que pasar página y mudarse a una nueva casa?" o "Qué bonita, estoy deseando verla terminada", han comentado.

Además de supervisar las obras de su nuevo hogar, Chiara y los niños disfrutaron de un divertido plan en plena naturaleza. Estuvieron en Ferdy Wild, donde Leone y Vittoria montaron en pony y pudieron corretear por el campo. "Nuestro lugar feliz" es el texto con el que la influencer italiana compartió estas fotos. Sus hijos se lo pasaron en grande, pero ella también. La empresaria ha intentado ser fuerte y no perder la sonrisa, principalmente por el bien de sus pequeños. "Vosotros habéis sido mi dosis de alegría estos días", dijo Ferragni junto a una preciosa imagen en la que salía abrazada a Leone y Vittoria.

Hay que recordar que la vida del cantante no ha vuelto a ser la misma desde que en marzo del año pasado anunciara entre lágrimas que padecía un cáncer de páncreas grave. Desde el hospital, el rapero italiano se sinceró con sus seguidores, confesando que: "Descubrí que tengo un raro tumor neuroendocrino del páncreas. De esos que si no los consigues a tiempo no es un buen conviviente para tener dentro de tu cuerpo".

También contó que fue sometido a una operación de seis horas de duración en la que le extirparon "una parte" del órgano, "incluido el tumor". Fedez tuvo que volver a ser ingresado de urgencia, pero ahora que ha regresado a casa solo queda confiar en que la recuperación vaya por buen camino.