La significativa imagen de Inma Cuesta que muestra cómo está llevando su segunda maternidad

Con la llegada del 2023, Inma Cuesta amplió la familia y no puede estar más feliz. La valenciana se ha consolidado como una de las actrices más relevantes del cine español. La que dio vida a Margarita Hernando en Águila Roja, siempre ha optado por mantener su vida privada al margen de los medios. Sin embargo, desde que se convirtió en madre, la intérprete ha compartido varios momentos en su perfil público, en los que muestra su nueva vida desde que hay uno más en la familia.

'La familia crece': Inma Cuesta anuncia que está embarazada de su segundo hijo con una imagen que lo dice todo

Fue en mayo de este año, cuando Inma Cuesta dio a luz al miembro más joven de la familia, y es ahora cuando ha compartido en sus redes sociales una imagen en la que muestra cómo es nuevo día a día. Una instantánea en la que se puede ver a la actriz tumbada sobre la cama del recién nacido, rodeada de juguetes: “Autorretrato de: la vida madre”, ha escrito bajo la imagen que ha alcanzado más de 40,000 likes. En muy poco tiempo, caras conocidas como su amiga de profesión Hiba Abouk, Sara Carbonero, Belén López o Manuel Carrasco han dejado mensajes de cariño a la de Amar en tiempos revueltos.

La 'hija' de Inma Cuesta se estrena como actriz

“La familia crece. ¡Nunca un comienzo de año estuvo más lleno de amor y felicidad! ¡Feliz Año nuevo!”, fueron las palabras con las que Inma Cuesta anunció a principios de este año que esperaba a su segundo bebé, a través de su cuenta privada. Cabe recordar que la actriz ya fue madre en 2019, junto a su pareja, que fue la madre gestante. Un momento muy emocionante que Inma Cuesta reflejó en una entrevista para ¡HOLA!: “Hemos formado una familia preciosa y estamos muy contentas”, dijo alegre en exclusiva la de Valencia.

Inma Cuesta presume de curvas premamá y cuenta sus planes durante el embarazo

La vida privada de Inma Cuesta

Desde que comenzó a tener relevancia mediática, Inma Cuesta optó por mantener su vida privada al margen de los focos. Pocas han sido las ocasiones en las que la actriz ha hablado de su pareja, su familia o, sin ir más lejos, ha dado detalles de sus pequeños. Una decisión que, a pesar de los años, sigue manteniendo: “Nunca he llevado mi vida en secreto, simplemente, no hablo de ella”, dijo tajantemente en una entrevista para ¡HOLA! hace tiempo. En 2019, tras convertirse en madre por primera vez junto a su pareja, no fue hasta la pandemia cuando dio a conocer la noticia de que ya había sido mamá.

Inma Cuesta muestra orgullosa sus curvas premamá en la recta final de su embarazo

Por otro lado, tampoco se conoce ningún dato oficial de su actual pareja, más allá de que su nombre es Ángeles, según han citado varios medios de comunicación. La primera vez que Inma habló públicamente de que tenía una relación con una mujer, fue cuando recibió el premio por su trayectoria profesional en el Festival de Cine de Alicante. En su discurso de agradecimiento, la actriz hizo alusión a su pareja, aunque no reveló su nombre: “Gracias a los pilares de mi vida por ser mi raíz y mi inspiración, a mi familia, mis padres y mis hermanos. Y a mi amor, por ser la mejor compañera de aventuras y mis ganas de más. ¡Os amo! ¡Viva el cine!”, dijo Cuesta, confirmando así, que tenía pareja.