¡La familia crece! Inma Cuesta da la bienvenida a su segundo hijo

Inma Cuesta está exultante a sus 42 años. Según ha podido conocer el portal de información Divinity, la intérprete valenciana y su novia han dado la bienvenida a su segundo hijo, un bebé muy deseado que llega para colmar de felicidad su hogar y acompañar a su hermanita de dos años. Su nacimiento es una auténtica bendición para ambas, que anunciaron emocionadas que la familia se ampliaba a inicios de este 2023. “La familia crece. Nunca un comienzo de año estuvo más lleno de amor y felicidad”, dijo la orgullosa mamá entonces. Por ahora, no se ha revelado el género de la criatura ni su nombre.

De esta manera, la estrella de Águila Roja ha continuado en la discreta línea que acostumbra a seguir en su faceta personal, donde el hermetismo es una constante, hasta el punto de mantener a su pareja alejada del foco mediático. Pese a que los inicios de la historia de amor que comparte con su novia se remontan a años atrás, son escasas las referencias que hace sobre ella y su círculo íntimo, pues prefiere reservarse esa parcela para sí misma. "Vida de puertas para dentro, para no molestar“, escribía en su perfil público, donde dedica la mayoría de los posts a su carrera profesional.

Inma Cuesta presume de curvas premamá y cuenta sus planes durante el embarazo

Aunque este bebé es el segundo hijo de la artista, se trata del primer parto que vive, y no el segundo como varios medios de comunicación apuntaron, porque es la única vez que ha estado embarazada. Un proceso que ha vivido con emoción, tranquilidad y cierto descanso laboral: "Estoy embarazada y no voy a trabajar ahora mismo, no tengo ninguna intención. No sé si luego, pero ahora mismo no noto nada, lo único que noto es que esto (su barriga) crece mucho, que es maravilloso, que estoy en un momento precioso y no me planteo nada más. Lo que vaya a pasar ya lo afrontaré. No es algo que me preocupe", expresó a principios del mes de marzo, durante los Elle Women Summit, un acto en el que fue premiada por su aclamada trayectoria en el mundo de la interpretación.

Pese a que durante los meses de gestación ha preferido no dar demasiados detalles sobre el bebé que venía en camino, sí confesó que su estado de buena esperanza le hacía sentir "muy contenta", una dulce etapa que le ha enseñado a disfrutar y exprimir cada momento.

Sin duda, un excelente momento personal que se compagina con lo laboral, ya que la protagonista de Tres bodas de más está arrasando en las salas de cine con Los buenos modales, una comedia dirigida por Marta Díaz de Lope. Además, tiene pendiente el estreno de otras dos películas a finales de 2023, El favor, en cuyo reparto se encuentran otros nombres conocidos como Sara Sálamo y Diego Martin, y en Todos los nombres de Dios, un thriller en el que también aparece Luis Tosar.

