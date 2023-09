Inma Cuesta vuelve al trabajo tres meses después de dar a luz y se sincera sobre la conciliación

Inma Cuesta ha reaparecido ante las cámaras tres meses después de dar a luz a su hijo. La actriz, de 43 años, se encuentra inmersa en la promoción de su nueva película, Todos los nombres de Dios, en la que comparte protagonismo con el actor Luis Tosar. El filme, del director Daniel Calparsoro, se estrena este viernes en cines y la intérprete valenciana está muy satisfecha con el resultado de este triller, que arranca con un atentado terrorista en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

- Las imágenes más familiares de Inma Cuesta

En su esperado regreso, la actriz ha explicado que la conciliación no existe y que se pasa el día haciendo "encaje de bolillos" para llegar a todo. "La conciliación es una fantasía, una gran mentira. Una utopía de la que estamos lejísimos. Me parece complicadísimo conciliar, sobre todo para los que vivimos lejos de nuestra familia, que no tenemos ese sostén de los abuelos, los tíos y los amigos que al final es básico", ha dicho en una entrevista concedida a El Mundo.

La actriz ha decidido volver al trabajo progresivamente. De hecho, su próxima película, El Favor, no se estrena hasta el próximo 10 de noviembre. "He sido madre hace tres meses y me apetece estar con mi hijo aunque haya vuelto al trabajo. Es lo normal, ¿no? Por suerte soy una hormiguita, ahorro, no tengo grandes lujos y puedo permitirme bajar el ritmo un poco y seguir con mi hijo un tiempo", ha añadido.

La ganadora de tres Goya ha lamentado que a las actrices siempre se les pregunte por su maternidad, algo que no ocurre con sus compañeros de profesión. También ha lamentado que la lactancia materna sea un handicap en esta sociedad en la que se premia la productividad. "Estoy disfrutando mucho de lo que tengo que disfrutar ahora, que es lo que me apetece, pero, sí, notas que les parece que esto de la lactancia dura mucho. Durará lo que yo quiera que duré", ha reivindicado.

Inma Cuesta ha formado una preciosa familia con su novia, con quien disfruta de una vida muy tranquila en un pueblo cercano a Madrid. La pareja tiene una niña y un niño, y la primera vez que escuchamos a la actriz hablar públicamente sobre su relación fue el 29 de mayo de 2019. Aquel día, la actriz recibía un premio y quiso dedicárselo a su chica. "Gracias a mi amor, por ser la mejor compañera de aventuras y mis ganas de más", dijo emocionada.

Su dedicatoria tuvo una gran repercusión porque nunca se había pronunciado sobre su sexualidad. "Ese día me daban un premio, estaba feliz y en lugar de hacer, como en otras ocasiones, una dedicatoria más neutra, decidí que quería hacer lo mismo que todo el mundo y dedicarle un premio a mi chica, decirle lo bonito que es compartir todo esto con ella. Así de sencillo", ha explicado ahora en la entrevista concedida a El Mundo.