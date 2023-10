¿Recuerdas a la pequeña actriz que nos robó el corazón con 'Mi hija'? Ahora vuelve como una adolescente en 'Melissa'

Hay actores que, además de talento, tienen ángel y eso es lo que le ocurre a Beren Gökyıldız. Los espectadores que la descubrieron en Madre, cuando tenía solo seis años, sabían perfectamente que enamoraría a todo el que la viera actuar, y eso es justo lo que pasaba en 2018 con su papel de Öykü en Mi hija, que robaba el corazón a la audiencia. Desde muy pequeña ha tenido la capacidad de transmitir cada una de las emociones de sus personajes y hacer que calen en lo más hondo del público. Ahora regresa a nuestra pantallas convertida ya en toda una adolescente con Melissa, un papel con el que también nos conquistará.

A lo largo de este tiempo hemos visto cómo aquella pequeña actriz ha ido creciendo y, personaje a personaje, también hemos comprobado que aquella primera impresión que nos causó sigue intacta ya que, cuando Beren aparece en pantalla, tiene algo hipnótico que hace que no puedas apartar tu mirada de ella.

Convertida ya en una joven, cumplía 14 años hace apenas una semana, la intérprete de Doctor Alí aterriza en Nova para dar vida a Melissa, una chica huérfana alegre, habladora, soñadora, cariñosa, inteligente e inquieta que pasa de ser maltratada y expulsada de su casa a vivir con un par de hermanos de mediana edad en su finca. La telenovela, una historia sensible y emotiva, es una adaptación turca de la serie canadiense Anne with an e, que tienes disponible en Netflix, basada a su vez en la novela infantil Ana de las tejas verdes, escrita por Lucy Maud Montgomery en 1908.

Se trata de la octava serie de televisión en la que trabaja Beren Gökyıldız, quien ya ha conseguido varios premios por su trabajo como actriz, y de su primer proyecto tras Infancia, una ficción que se retiró de la pantalla tras dos meses y 11 capítulos de emisión. Un pequeño tropiezo en su carrera que ha subsanado con creces con el éxito que ha obtenido en diferentes países con Melissa.

¿De qué va esta serie de Beren Gökyıldız?

La pequeña Melissa, que se quedó huérfana siendo un bebé, vive en una casa de acogida con Besime (Gorkem Ece Ercan), su marido y sus hijos pequeños. Pero la joven no es feliz con ellos ya que no la dejan ir al colegio y sufre malos tratos por parte de su madre de acogida, quien, finalmente, la termina echando de casa.

Por suerte, después de este duro golpe, un hombre de mediana edad llamado Metin (Onur Dikmen) la encuentra en la calle llorando y decide acogerla en su hogar, una preciosa granja donde vive junto a su hermana Meral (Sezin Bozaci), una mujer estricta y de firmes principios que, aunque en un primer momento no es partidaria de tenerla en casa, el tiempo hará que se encariñe con ella y termine aceptándola para darle una nueva vida.

Tras su dura infancia, cuando parece que Melissa comienza a adaptarse a su nuevo futuro junto a Metin y Meral en "Valle verde", la tranquilidad de su nueva vida se altera al conocer que hay una familia en la ciudad que quiere adoptarla. Aunque el hombre se opone a que la niña se vaya de la finca, su hermana está dispuesta a renunciar a la muchacha. Esto hace que Metin entre en un debate moral sobre si debe o no renunciar a la joven. Pero las cosas se complicarán aún más cuando comiencen a descubrir grandes secretos de la familia biológica de Melissa.