El conmovedor recuerdo de Mario Vaquerizo a su hermano fallecido con 32 años: 'Seguimos echándote mucho de menos'

Como cada inicio de octubre, la tristeza y la nostalgia invaden el corazón de la familia de Mario Vaquerizo. El arranque de este mes marca el que hubiera sido un nuevo cumpleaños de Ángel, hermano mayor del artista que falleció de forma trágica en 2005. Con toda la vida y los sueños por delante, fue atropellado por una ambulancia mientras estacionaba su moto y nada se pudo hacer entonces por salvarle.

Así es la original casa en el centro de Madrid en la que viven Alaska y Mario Vaquerizo

"Felicidades Angelito. Aquí seguimos echándote mucho de menos, pero siempre en nuestros corazones", ha escrito el cantante en su perfil público junto a una entrañable imagen de su infancia. Conmovedoras palabras que reflejan a la perfección lo unidos que estaban desde muy pequeños, lo que también da una idea del terrible golpe que supuso para todos ellos esa pérdida tan dolorosa como inesperada.

El verdadero motivo por el que Alaska y Mario Vaquerizo no han sido padres

No es la primera vez que el marido de Alaska habla con emoción de su hermano, como veíamos en marzo de 2022 durante su entrevista en el programa Diez momentos (Telemadrid) presentado por Anne Igartiburu. "Perder a un ser querido es muy mala suerte y estamos destinados a ello, porque todos nos vamos a morir", se lamentaba. "Ángel era esencial para mí en el momento de su muerte", señaló con lágrimas en los ojos.

Mario Vaquerizo apuesta por un nuevo (y sorprendente) look

"Los últimos tres años estuvimos muy juntos. Salíamos, viajábamos, estaba en casa... y aunque me gustaría seguir haciéndolo, me quedo con eso", confesaba. Según contaba, aquel episodio tan demoledor marcó un antes y un después en la actitud de Mario, quien intenta aprovechar al máximo cada segundo con los suyos. "Siempre trato de compartir momentos con la gente que quiero", expresaba de forma tajante.

Mario Vaquerizo se convierte en una impactante Lola Flores en 'Tu cara me suena'

"Estábamos en una felicidad plena y de la noche a la mañana... perdimos mucho" , añadía el líder de las Nancys Rubias, cuya hermana Marta -integrante de su grupo musical- ha sido para él igualmente fundamental. Vaquerizo quiso a su vez destacar el papel que jugaron sus padres en aquella etapa: "Lo peor fue para ellos, porque ver morir a un hijo es antinatural. Pero ahí están".

La espectacular transformación de Mario Vaquerizo en el vocalista de los Kiss

Cuando Ángel falleció, el intérprete de Me da igual se fue a vivir con sus progenitores a la casa familiar para hacer piña. "Y un día, mi madre me dijo: 'Marito, tú tienes que empezar tu vida y tú tienes que luchar por tu mujer, que la tienes abandonada'...", relataba. En ese instante, Alaska tomó la palabra para ensalzar la figura de sus suegros. "Como ya no tengo 15 años, no me fijo en ídolos de ficción ni en otros artistas... mis héroes son personas como ellos", expresó para dejar claro a quién admira.

Así era Mario Vaquerizo de adolescente antes de convertirse en una 'Nancy Rubia'