María Pombo y su pequeño Martín se lo pasan en grande en la fiesta de cumpleaños de Nico, hijo de María F. Rubíes

María Fernández-Rubíes ha celebrado un día muy especial para ella: el tercer cumpleaños de su hijo Nico. En realidad, fue el 15 de septiembre de 2020 cuando el pequeño vino al mundo pero, a causa de las fuertes lluvias, no pudieron organizar la fiesta en esa fecha, y decidieron aplazarlo hasta este fin de semana. La propia influencer ha mostrado los detalles de la divertidísima celebración al aire libre, con decoración temática de la patrulla canina, comida deliciosa y muchísimas actividades y juegos para los más pequeños. María Pombo y su hijo Martín no se lo perdieron, y es que las dos influencers son grandes amigas, al igual que sus niños. Dale al play y no te lo pierdas.

