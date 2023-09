No te pierdas los problemas que ha tenido Kate Beckinsale con este impresionante vestido en la alfombra roja La actriz, de 50 años, presumió de figura con un diseño que, desde luego, no dejó a nadie indiferente

No hay duda de que a Kate Beckinsale le gusta jugar con la moda. La actriz saca la artillería pesada en los eventos a los que acude, y suele sorprender con estilismos de impacto que dejan a sus admiradores sin aliento. Pero con su última admiración ha conseguido dejar a todos sin palabras. Kate asisitió al Zodiac Ball celebrado en Los Ángeles y posó con un extravagante diseño, un body cubierto por un largo velo que caía hasta los pies desde un sombrero de ala ancha. Una creación de Tony Ward Couture que no ha pasado desapercibida y con la que la intérprete, que cumplió 50 años en verano, presumió de impresionante figura. Dale al play y no te lo pierdas.

