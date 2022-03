¡Sorpresa! Jason Momoa y Kate Beckinsale, pillados en una de las fiestas de los Oscar

La bofetada de Will Smith a Chris Rock en pleno directo en los Oscar 2022 ha sido sin duda lo que ha marcado esta mítica fiesta del cine. El incidente ha acaparado todos los titulares eclipsando otras anécdotas protagonizadas por actores y actrices que ahora, días después, salen a la luz. Las fiestas que se celebran después de la entrega de galardones se convierten en punto de encuentro de las estrellas que aprovechan para saludar a sus amigos, celebrar sus triunfos y hacer también contactos para el futuro. Este entorno distendido y relajado es además perfecto para hacer nuevas amistades y ¿por qué no? encontrar el amor. No es la primera, ni será la última, vez que en estas celebraciones surgen parejas sorpresa o al menos coqueteos que dan mucho que hablar.

En este 2022 los protagonistas de este clásico amor sorpresa son Jason Momoa, de 42 años, y Kate Beckinsale, de 48, sí, como lo lees. La pareja fue “pillada” en la fiesta de Vanity Fair en la que, según algunas fuentes han contado a E! Online, se buscaban con la mirada. Se les vio conversando en varias ocasiones y, cuando no estaban juntos, no se perdían de vista, según apuntan los testigos. Otro de los gestos que ha dado mucho que hablar es el hecho de que Jason cubriera a Kate con su chaqueta. La actriz, que llevaba un espectacular vestido con transparencias de Zuhair Murad, agradeció el gesto con una sonrisa muy cómplice.

Ninguno se ha pronunciado acerca de esas imágenes y cada uno ha rescatado recuerdos por separado de la fiesta: mientras Jason mostraba los divertidos posados junto a compañeros como Josh Brolin y Javier Bardem en el backstage, Kate mostraba los detalles de los fabulosos vestidos que lució esa noche. Será el tiempo, seguro, quien diga si entre ambos surge algo más y si este ha sido apenas el inicio de una romántica historia de amor.

El protagonista de Aquaman se separó en enero

Jason Momoa y Lisa Bonet anunciaban a mediados de enero el fin de su matrimonio, después de dieciséis años juntos (cinco de matrimonio) y dos hijos, Nakoa-Wolf, de 13 años, y Lola, de 14. “El amor entre nosotros continúa y ha evolucionado de maneras que merecen ser conocidas y vividas. Nos liberamos el uno al otro para ser las personas en las que nos estamos convirtiendo” señalaban en un comunicado. Aunque semanas después se dijo que se habrían dado una segunda oportunidad, nunca han confirmado el punto en el que se encuentra su relación.

Kate Beckinsale por su parte estuvo casada con el director de Underworld Len Wiseman, desde 20214 a 2019. La intérprete tiene una hija de 23 años, Lily, fruto de la relación que mantuvo con Michael Sheen, con quien salió desde 1995 a 2003. Entre sus relaciones recientes se cuenta la que mantuvo con Pete Davidson y con el músico canadiense Goody Grace, con quien rompió en octubre de 2020 tras apenas unos nueve meses de relación.

