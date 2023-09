Ana Iglesias, ganadora de 'MasterChef 8', se convierte en mamá primeriza y presenta a su pequeña

Ana Iglesias no cabe en sí de alegría al tener ya en sus brazos a su primogénita, a la que ella y su marido han llamado Carlota. Convertida en mamá primeriza, la ganadora de la octava edición de MasterChef España ha compartido este lunes por la tarde la feliz noticia del nacimiento, revelando que su hija vino al mundo el pasado viernes 22 de septiembre. "Tantas ganas tenías que al final te has adelantado una semana", le decía con mucha ternura a su niña.

"Desde luego esto es lo más increíble que hemos vivido nunca jamás", subrayaba la empresaria y cocinera de 27 años con el corazón en la mano, confesando las sensaciones únicas que ella y el papá de la criatura tienen en estos momentos. "Mi desaparición por aquí, más que evidente, es fruto de estar descubriendo lo que implica ser padres", explica sobre su ausencia de los últimos días en su perfil público.

"Ya os admiraba a todos, pero ahora… alucino ¡Poco a poco os iré contando!", prosigue en relación a sus seguidores que también tienen hijos a su cargo. Por otro lado, la diseñadora de joyas afirma que "tengo muy claro que esta niña no va a salir por aquí en redes, pero sabiendo que le va a cambiar tanto la carita me parecía mortal no enseñaros lo guapa que es y lo orgullosos que estamos de ella", cuenta con humor.

"Gracias a todos por haber estado tan pendientes de cómo iba todo", concluye con emoción la que fuera vencedora del talent show culinario en 2020, compartiendo las primeras imágenes de la preciosa bebé mientras esta dormía plácidamente en su cuna del hospital. Fue el pasado marzo cuando Ana anunció que estaba embarazada de tres meses y medio junto a su marido Rodrigo Núñez, asegurando que lo llevaba estupendamente.

Eso sí, reconoció que las primeras semanas había estado agotada, "sin energía y con muchas náuseas". Como es lógico, durante esa etapa de gestación aparcó un poco la preparación de recetas para sus fans, ya que tenía que cuidarse al máximo aunque sin dejar de lado su pasión por la cocina. Ana y Rodrigo se casaron en 2022, tras siete años de relación, en el Templo Votivo del Mar en Panxón, pueblo gallego donde él veranea desde niño.

Recientemente también han acometido una mudanza para cambiarse a una zona que les encanta, y ahora viven en una casa "con un poquito de jardín que es brutal para Tarzán”, su perro, nos decía. En cualquier caso, el principal motivo de su cambio de hogar era la llegada del bebé, tal y como ella señalaba: "En la anterior casa solo teníamos una habitación". Carlota ya está aquí y tiene su propio cuarto, que sin duda han decorado con mucho mimo.