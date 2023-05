¿Niño o niña? Ana Iglesias, ganadora de 'MasterChef', confirma ilusionada que el bebé que espera es...

Son semanas de grandes emociones para Ana Iglesias Panichelli y su marido Rodrigo Núñez de Aysa. Dos meses después de anunciar que esperaban su primer hijo y pasado un año desde su paso por el altar en una romántica ceremonia celebrada en el Templo Votivo del Mar, situado en el pueblo gallego de Panxón, que pudimos ver en exclusiva en las páginas de ¡HOLA!, la feliz pareja ha anunciado que el bebé que viene en camino es una niña. "Me hace mucha ilusión compartir con vosotros, por fin, que nuestro bebé es... ¡una princesa!", ha revelado emocionada la empresaria y ganadora de la octava edición de MasterChef.

La divertida fiesta preboda de Ana Iglesias y Rodrigo Nùñez, ¡con beso de los novios por aclamación popular!

La influencer suma en su perfil social con más de 230.000 admiradores a quienes ha querido hacer partícipes de uno de los instantes más conmovedores y emotivos de su vida, una bendición para el matrimonio que llega para colmar de alegría su hogar. "Más felices imposible", ha confesado en su cuenta, en la que ha publicado un vídeo en el que aparece realizándose una ecografía en la que muestra al detalle varias imágenes de la bebé a través de la pantalla de la consulta médica. Con la canción Gloria a ti de Rosario de fondo, la fundadora de la marca de joyería y relojes Dos Primeras ha compartido con sus fans el potente latido que tiene la pequeña, así como sus diminutos dedos, la boca, la columna, el corazón... Todo está en orden, también en palabras de la especialista.

"Es una nena, sí", se escucha decir a la ginecóloga mientras Ana es incapaz de contener su sonrisa al tiempo que continúa tumbada en la camilla con su barriguita al aire. "Qué monada", replica la futura mamá, que desborda ilusión y ganas por ver la carita de su primogénita por vez primera y poder tenerla en sus brazos dentro de poco más de tres meses.

Ana se siente radiante llevando a su bebé dentro, algo que se ha encargado de evidenciar en diferentes ocasiones. "Una de las cosas que más me apetece de ser madre es que haya una personita que sea mitad Rodri, mitad yo, y que me llame mamá. Estoy feliz, pero al final es una duda constante de '¿lo haré bien?'", reflexionaba hace unos días, cuando confesaba que no le importaba "en ningún caso" encontrarse mal porque "lo único que quiero es que todo en el bebé salga bien".

Aunque ha explicado que en muchas ocasiones se está "dejando en segundo plano", es consciente de que eso no siempre es lo correcto, pues "el bebé va a depender de que nosotras estemos bien". Para la diseñadora de joyas este proceso está siendo una preciosa experiencia que se funde con la incógnita, pero una etapa que afronta con "toda la motivación del mundo", pues su mayor deseo "es ver su carita y que me llame mamá", comentaba en su cuenta. Además, la nueva integrante de la familia vivirá en la nueva casa a la que se ha mudado la pareja, una vivienda "con un poquito de jardín, lo que va a ser brutal para Tarzán”, su perro, un cambio que ha sido motivado por el inminente nacimiento de la niña. "En la anterior casa solo teníamos una habitación", explicó Ana a ¡HOLA!.